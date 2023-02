Irredentizmus miatt a román ultrák kizáratnák a Sepsi OSK-t

A profi liga fegyelmi bizottsága február 8-ra tűzte ki az ügy tárgyalását, amely azóta is hangos beszédtéma a nyilvánosságban, és természetesen rengeteg vélemény is megszületik róla. Adrian Mititelu, a Craiova tulajdonosa elismerte klubja felelősségét a sepsiszentgyörgyi mérkőzésen, most bejelentette, hogy a csapata határozatlan ideig szurkolók nélkül játssza a meccseit a hazai pályán, de idegenbe sem mehetnek a drukkerek a találkozókra. A bejelentéssel egy időben kérte a román szövetséget, hogy a játékvezetők a klubvezetők és a játékosok szidalmazása esetén is vessenek véget a mérkőzéseknek, valamint arra is panaszkodott, hogy őt és a családtagjait megalázó fenyegetések árasztják el.

Akad olyan vélemény is, amely szerint nem a mérkőzést kellett volna lefújni, hanem kitenni a stadionból a gyalázkodó nézőket. Ezt a pártot erősíti a román futball legnagyobb legendája, Gheorghe Hagi is, aki elítélte a lelátóról áradó mocskos rigmusokat. Az Antena Sportnak nyilatkozva ezt mondta:

Gheorghe Hagi Fotó: AFP

– Minden európai klub érzékeny pontja, hogy miként tartja féken a szurkolóit, de a kontinensen még sehol sem vetettek véget olyan mérkőzésnek, amelyben hasonlókat kiabáltak. Én például macedón vagyok, és előfordulhat, hogy jön valaki azt kiabálva, hogy takarodjanak a macedónok az országból. Ez persze nem jelenti azt, hogy elmegyek. Az európai kupákban még soha nem állították le a meccset ilyen bekiabálások miatt. A legdrasztikusabb intézkedés eddig az volt, hogy a kiabálókat kivitték a stadionból.

Ennek a pártján áll a liga főtitkára, Justin Stefan is, aki azt mondja, a paragrafusok szerint el lehetett volna távolítani a rendbontókat a stadionból, és most ő is nagyon kíváncsi, milyen ítélet születik, ugyanis hasonló esetre még nem volt precedens. A főtitkár szerint a mostani döntés nem visz közelebb a probléma megoldásához, nem fognak eltűnni a rasszista, idegengyűlölő skandálások a stadionokból, sőt félő, hogy még inkább radikálizálódnak azok a szurkolói csoportok, amelyek ezt a helyzetet kiprovokálták. Hangsúlyozza, tíz-húszezer gyalázkodót lehetetlen kikísérni, ám itt most ötven emberről volt szó, és ennyivel a rendőrség elboldogult volna.

Andrei Chivulete játékvezető fújta le idő előtt a mérkőzést Fotó: Facebook Sepsi OSK

Ionel Ganea, a korábbi futballista ugyanennek a lapnak azt idézte fel, hogy amikor a román válogatott tagjaként Magyarországon játszott, a magyar szurkolók válogatás nélkül zúdították rájuk a szörnyű sértéseket, de ugyanez volt a helyzet, amikor a magyar csapat lépett pályára Romániában. Ezentúl ha ilyen előfordul, biztosan mindenki a meccs lefújását követeli majd, azaz lesz precedens.

Ami pedig Gheorghe Hagi feltételezését illeti, eddig a macedónok takarodását senki sem kívánta, a román ultrák egy online petíciót indítottak, amelyben a Sepsi OSK kizárását kérik a román bajnokságból. Az indoklás szerint a székelyföldi klub

„egy etnikai szempontok alapján létrehozott és közvetve a magyar állam által támogatott csapat, amelynek egyetlen célja, hogy életben tartsa a magyar irredentizmus lángját.”

Borítókép: A Craiova szurkolói határozatlan ideig nem mehetnek a csapatuk meccseire (Fotó: Fcuniersitatea.ro)