Dani Alvest újabb csapás érte, de nem fél a börtöntől

– Nem a labdarúgó ül a börtönben. Az itt lévő Dani Alves ugyanolyan ember, mint bárki más – mondta állítólag a világhírű játékos. – Elfogadom, bármi is következik. Tizenöt évesen költöztem el otthonról, és az életem során a bonyolult helyzetekre is sikerült megoldást találnom. A mostani is egy ilyen helyzet, ami majd elmúlik. Nem félek semmitől.