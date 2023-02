A katari vonal a Manchester United BL-szereplését veszélyeztetné

Utóbbiról a legfrissebb hír az, hogy ez a bizonyos vásárló Katarból érkezhet, sőt, a The Guardian szerint maga az emír, Tamím bin Hamad asz-Száni sejk áll az esetleges ajánlat mögött. Ez azért lenne a szokásosnál is érdekesebb, mert az emír 2011 óta a QSI vállalat révén a Paris Saint-Germain tulajdonosa, márpedig az UEFA szabálya szerint azonos tulajdonossal rendelkező klubok nem kerülhetnek szembe egymással a különböző versenysorozatokban, így a Bajnokok Ligájában sem. Konkrétan: ha nyélbe ütnék az üzletet, a két elitklub egyike nem indulhatna el a BL-ben. A The Guardian úgy tudja, természetesen az emír emberei is tisztában vannak ezzel, és most megoldást keresnek annak érdekében, hogy folytatni tudják az esetleges vásárlást.

Fotó: AFP

A jelenlegi tulajdonos Glazer család novemberben jelezte, hogy megfelelő ajánlat esetén eladná a Manchester Unitedet, és 6 milliárd fontra taksálta azt. Tamím bin Hamad asz-Száni sejk viszont csak 4,5 milliárdra taksálja a klub értékét, ám ez az összeg is komoly kihívást jelentene Anglia egyik leggazdagabb emberének, Sir Jim Ratcliffe-nek, aki Manchesterben született, és már novemberben jelezte a vételi szándékát. A katari vonalról egyébként a Daily Mail is ír, bár nem nevesíti, csupán üzletemberek csoportjaként emlegeti a lehetséges vevőt.

Egy biztos: ha a katari vonal fut be, Erik ten Hag menedzser egész biztosan csillagászati összegeket költhetne igazolásokra. A MU 2017 óta nem nyert trófeát, jelenleg pedig négy fronton harcolva próbál ezen változtatni, még érdekelt a PL mellett az FA-kupában, a Ligakupában és az Európa-ligában is. Ami pedig a másik manchesteri csapattal, a Cityvel zajló versenyfutást illeti, itt szerdán este lépéshátrányba került, mivel a Leeds United ellen hazai pályán kétgólos hátrányból felállva csak 2-2-re végzett, és így pontszámban nem érte utol az egy meccsel kevesebbet játszott vetélytársát, és maradt a tabella harmadik helyén.

Borítókép: a United szurkolói körében a Glazer család nem túl népszerű (Fotó: AFP)