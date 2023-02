A katasztrófa ellenére megrendezik az Európa-bajnokságot a törökök

Harminchat országból érkeztek mentőcsapatok Törökországba, hogy segítsenek az ország déli részének földrengés sújtotta térségeiben – közölte kedden este Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter. Kedd esti összesítések szerint Törökországban 5434 halálos áldozata és 31 ezernél is több sérültje van a határtérséget hétfőre virradóan megrázó földrengéseknek. Szíria északi részén legkevesebb 1932 halottról és csaknem négyezer sérültről tudni.

A Török Atlétikai Szövetség (TAP) bejelentette, hogy a most következő hétvégén nem rendezik meg a fedett pályás atlétikai Balkán-bajnokságot Isztambulban, amely egyben a március 2-án kezdődő „tető alatti” kontinensbajnokság technikai főpróbája is lett volna a hétezer férőhelyes Ataköy Arénában. Mehmet Kasapoglounak, a földrengés sújtotta Törökország ifjúsági és sportminiszterének közleményéből az is kiderült, hogy meghatározatlan időre minden sportesemény megrendezését felfüggesztik.

Ez utóbbi bejelentésnek a híre veti fel azt a kérdést, hogy Isztambul házigazdája lehet-e a március 2. és 5. közötti fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságnak, amelyre a legfrissebb adatok szerint 49 ország hatszáznál is több versenyzőjét nevezték be. Bizonytalanságra adhat okot az is, hogy Recep Tayyip Erdogan, a gyászoló Törökország elnöke három hónapos rendkívüli állapotot hirdetett ki hazájában, ahol nemzetközi összefogással napi huszonnégy órában folyik a romok alá szorult emberek kimenekítése és a túlélők felkutatása.

– A világtörténelem egyik legmegrendítőbb természeti katasztrófája után az Európai Atlétikai Szövetség (EA) vezetői azonnal felvették a kapcsolatot a török szövetséggel, részvétüket és az együttérzésüket fejezték ki, majd a segítségüket ajánlották fel az Európa-bajnokság házigazdáinak, akiknek nem áll szándékunkban a kontinensbajnokság rendezésének lemondása – nyilatkozta az SzPress Hítszolgálatnak Gyulai Márton, az EA végrehajtó bizottságának tagja. – Hatalmas munkát végeztek el, és az országos gyász árnyékában is azon vannak, hogy a fedett pályás Európa-bajnokságot az előzetes terveiknek megfelelően rendezhessék meg. Az Ataköy Arénát felújították, a küzdőtérre ugyanolyan elsőrangú és mutatós Mondo borítás került, mint amilyen a budapesti szabadtéri világbajnokságnak otthont adó Nemzeti Atlétikai Központot ékesíti. Az EA Isztambulban járt delegátusaiban az az egybehangzó vélemény alakult ki, hogy egy remek európai versengésnek lehetünk tanúi március első hétvégéjén.

Gyulai Márton fontosnak tartotta elmondani, hogy az isztambuli Eb megrendezésére a török köztársaság kikiáltásának 100. évfordulóján kerül sor. A magyar sportdiplomata arra is felhívta a figyelmet, hogy Isztambult valamivel nagyobb távolság választja el a katasztrófa sújtotta kahramanmarai tartománytól és a török–szír határ térségétől, mint Budapestet Münchentől. Ebből is arra lehet következtetni, hogy az Isztambulba érkező sportolók – köztük a magyar válogatott tagjai – biztonságban érezhetik majd magukat.

– Tisztelet és elismerés illeti a török szervezőbizottságot és mindazokat, akik a fedett pályás Európa-bajnokság megvalósításáért dolgoztak, különösképpen azok után, hogy a sportág történetének utolsó évei gyakran a világversenyek törléséről, halasztásokról, valamint az idő- és a színhelyváltozásokról is szóltak. Most viszont a kijelölt városban és időpontban parádés versenyek kárpótolhatják a sportág szerelmeseit, mert már az elmúlt hetek is az egyéni csúcsok megjavításáról és a világraszóló teljesítményekről szóltak – hangsúlyozta Gyulai Márton.

Borítókép: Az Ataköy Athletics Arena (Forrás: Twitter/European Athletics)