A halál torkából tértek vissza, s már rekordokat ostromolnak

Szeles Bálint a gátak fölött

– Alig egy hónap múlva Isztambulban, a fedett pályás Európa-bajnokságon javíthatok, ahová a ranglistán elfoglalt helyemmel juthatok el, így egyelőre a pozícióm megerősítése is feladatot jelent. Eszes Danival addig várhatóan még kétszer össze fogunk csapni, erős motivációt jelentene, ha Nyíregyházán sikerülne megvédeni a bajnoki címemet. A mezőny évről-évre erősebb és nagyobb, a franciák, a lengyelek és britek viszik a prímet, én egy szép középdöntőt szeretnék „felépíteni”, amire esélyt is látok, és ez nem csak a csillagok állásán fog múlni. Hasonló célt tűzhetek magam elé a budapesti világbajnokságon is, ahol a helytállás mércéje a 13.63 másodperces egyéni csúcsom megjavítása és a lehetőségemet maximálisan kihasználó szereplés lehet – hangsúlyozta a debreceni egyetemen sportközgazdásznak készülő Szeles Bálint.

Ironman édesapja hitével

Eszes Dániel és a mestere jó döntést hoztak hét évvel ezelőtt, amikor a magas- és a távolugrást elengedve a gátfutásra tettek fel mindent, mert ebben a számban ifjúsági Európa-bajnoki cím lett közös munkájuk eredménye.

– Az elmúlt heti futásom újdonsága az volt, hogy az első gátat az eddigi gyakorlattól eltérve nem hét, hanem nyolc lépésről vettem – vágott bele Eszes Dániel. – Sokat várunk az újítástól, mert már az első próbálkozás is laza és gördülékeny volt. Barátom, Bálint igen jól vette a gátakat az elmúlt szombaton, úgyhogy nagyot kell futnom jövő hétvégén Nyíregyházán, ha vissza akarok vágni, és még nagyobbat, ha a bajnokságon is tartani akarom a lépést vele.

Az átélt nehézségek után, amelyek az egész család számára megrázóak voltak, engem pedig félelemmel töltöttek el, megfogadtam, hogy bármilyen nehézséggel kerülök szembe, ott leszek a budapesti világbajnokságon felvonuló magyar válogatottban.

Ezt a szellemet édesapám tudatosította bennem, aki 48 éves korában döntött úgy, hogy kipróbálja magát egy Ironman versenyen, és úgy belejött, hogy csak tavaly, 56 esztendősen vonult vissza. Benne a kihívások emberét tisztelem, és most az ő hitével készülök a budapesti vb-re. A képlet egyszerű és ugyanolyan nehéz. A tavalyi 13.56 másodperces egyéni csúcsomból tizedeket kell lefaragnom, hogy álmaim versenyére versenyzőként mehessek ki, és nem csupán az atlétatársaim szurkolójaként – hangsúlyozta a dunakeszi klub büszkesége, akinek a klubtársa többek között Huller Dániel is, aki 800-as síkfutóként venné fel a kesztyűt a középtávfutás legjobbjaival.

Borítókép: Eszes Dániel ma már újra tud nevetni, akkor is a barátja, Szeles Bálint megelőzi