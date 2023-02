A Liverpool edzője örül, hogy most a Real Madrid következik

A Real Madrid biztosan nem számíthat Toni Kroos és Aurélien Tchouaméni játékára, mindkét középpályást az influenza döntötte le a lábáról. A szombati, Osasuna elleni 2-0-s győzelem alkalmával Karim Benzema sem lépett pályára, de az Aranylabda címvédője Liverpoolban várhatóan már ott lesz a pályán. Carlo Ancelotti ugyanakkor a jövőt is építi, az Osasuna ellen gólpasszal debütált a La Ligában a tizennyolc éves Álvaro Rodríguez.

Benzema várhatóan ott lehet a Real Madrid kezdőjében (Fotó: AFP/Javier Soriano)

– Nem könnyű egy fiatal srác számára az akadémiáról érkezve pályára lépni, és koncentráltnak maradni. Ő tíz perc alatt letette a névjegyét, megteremtette a különbséget, hiszen gólpasszt is jegyzett. Biztos vagyok benne, hogy segíteni fog még bennünket az idény során. Beszélnem kell Raúllal Álvaro jövőjéről, de egy olyan játékosról van szó, akit szeretnénk játszatni az első csapatban – mondta róla Ancelotti, aki más játékosok kapcsán is egyeztetett a második csapatot irányító klublegendával. Mario Martín és Sergio Arribas sem játszhatta végig a hét végi találkozóját a tartalékcsapatban, adott esetben ők is bevethetők lehetnek ma este.

A Real Madrid sincs kimondottan jó helyzetben hazája bajnokságában, bár a Liverpoolhoz képest sokkal jobb a pozíciója. A királyi gárda a második helyen áll, de hátránya nyolc pont a nagy rivális Barcelona mögött. A két tavalyi BL-döntős meccsét a 2022-es Konferencialiga döntőjének játékvezetője, a nagykárolyi Kovács István vezeti. A sípmester a Real Madridnak tavaly is angliai meccset vezetett, a Manchester City elleni elődöntős párharc első felvonását. Az akkori góltermést mára is elfogadnánk, 4-3 lett a végeredmény.

Pályán lesz ma este az Európa-liga tavalyi fináléjának egyik főszereplője is: a második számú sorozat címvédője, az Eintracht Frankfurt a Napolit fogadja. A Frankfurt a Werder Bremen elleni 2-0-s győzelemmel hangolt a mérkőzésre, míg a Napoli a Sassuo­lo otthonában nyert, szintén 2-0-ra. Az olasz klub toronymagasan vezeti a Serie A tabelláját, az európai csúcssorozatban viszont soha nem jutott be a negyeddöntőbe, még a BEK-korszakban, Diego Maradona idejében sem. A Frankfurt mindössze másodszor indulhatott az első számú európai sorozatban, az első részvétele alkalmával viszont egészen a fináléig jutott – igaz, ez még az 1959/60-as idényben történt.