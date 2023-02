A „magyar Maldini” első NB I-es gólja is kellett a Vidi-kudarchoz

Szünet után már a vezetést is megszerezte a ZTE, amely azután jutott ígéretes helyről szabadrúgáshoz, hogy Tajti Mátyást felrúgták a tizenhatos előterében. Szalay Szabolcs állt a labda mögé és nagy erővel a kapuba bombázott, bár Kovács Dániel kapus talán védhette volna a lövést – 2-1.

Ezután inkább a ZTE újabb góljára volt esély, mintsem a Fehérvár pontszerzésére.

A ZTE hat nyeretlen meccs után, november eleje óta először győzött a bajnokságban, s négy meccs után először szerzett gólt. A Fehérvár ellenben idén az öt bajnoki alatt a megszerezhető 15 pontból mindössze kettőt gyűjtött be, az újabb kudarc után továbbra is a 10. helyen áll, és az előnye olvad a kieső helyen állókkal szemben. A Mezőkövesden ikszelő Honvéd már csak két pontra van, a később pályára lépő Vasas pedig akár be is érheti pontszámban a Vidit ebben a fordulóban. Nem lenne meglepetés, ha ez Huszti Szabolcs vezetőedző állásába kerülne.

NB I, 21. forduló: Pénteken játszották:

Mezőkövesd–Honvéd 0-0 Szombat:

ZTE–Mol Fehérvár 2-1 (1-1), Zalaegerszeg, 2107 néző, jv.: Farkas, gól: Csóka (32.), Szalay (55.), illetve Katona (4.)

Puskás Akadémia–Paks 17.00

Vasas–Kisvárda 19.30 Vasárnap:

Kecskemét–Újpest 14.00

DVSC–Ferencváros 16.30

