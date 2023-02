Az anconai börtönbe került az Olaszországban letartóztatott magyar bajnok

A police.hu tájékoztatása szerint a 49 éves, P. Róbertként említett férfi tartózkodási helyét a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Célkörözési Osztály munkatársai a Nemzeti Nyomozó Iroda Életvédelmi és Célkörözési Főosztálya közreműködésével térképezték fel, majd az olasz hatóságok 2023. február 21-én az olaszországi Montemarcianóban fogták el.

„A férfit még 2022-ben a Fővárosi Törvényszék nem jogerősen 10 év szabadságvesztésre ítélte kábítószer-kereskedelem miatt. P. Róbert azonban nem vonult börtönbe, hanem elrejtőzött a hatóságok elől. A férfi ellen időközben rágalmazás és kábítószer birtoklás miatt további körözéseket is elrendeltek. Mivel felmerült a gyanú, hogy külföldre szökött, ezért a belföldi elfogatóparancson túl, európai és nemzetközi körözést is kiadtak vele szemben, majd felkerült a körözési toplistára” – írta a police.hu, miként azt is, hogy az illető kiadatásáról a későbbiekben döntenek.

Pagonyi nem létező címet adott meg

Az olasz Ancona Today sem nevesíti az elfogott személyt, de a beszámolójából egyértelműen beazonosítható Pagonyi Róbert. A lap ugyanis magyar asztaliteniszezőről ír, és az elfogása körülményeiről is beszámol. Eszerint Pagonyit Velencében igazoltatták, és egy nem létező címet adott meg lakóhelyéül, ez vezetett a lebukásához. Montemarcianóban egy ismerőse házában tartózkodott, mikor elfogták. A letartóztatása után a közeli, anconai börtönbe szállították a magyarországi kiadatásáig.

A magyar bajnok asztaliteniszező droggal kapcsolatos ügyletek miatt már korábban is ült börtönben.

Borítókép: Pagonyi Róbertet az az olaszországi Montemarcianoban fogták el (Forrás: Anconatoday.it)