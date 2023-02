Ezen a hétvégén is volt fontos gólszerzője a magyar légiónak

A belga második vonalban a Lommel otthon kapott ki 2-0-ra a Lierse-től, a házigazdánál a magyar válogatott Vancsa Zalán kezdőként 62 percet töltött a gyepen. És még mindig másodosztály, de már Olaszország: a Pisa Nagy Ádámot végig a pályán tartva nyert 2-0-ra a Reggiana vendégeként, a Parma viszont csak 1-1-re végzett a Ternana stadionjában, a vendégeknél Balogh Botond az elsőtől az utolsó percig ott volt a védelemben. A svájci élvonalban a Grasshoppers a nem nevezett Bolla Bendegúz nélkül kapott ki 2-1-re Servette-ben. Ausztriában a LASK az Altach otthonából hozta el a három pontot az 1-0-ás sikerével, amelynek a becserélt Kecskés Ákos a 91. perctől lehetett aktív részese.

Folytatódott a szlovák első osztályban is a bajnokság, rögtön a nagy rangadóval: a Dunaszerdahely a Slovan Bratislavát fogadta. A DAC magyarjai közül csak Kalmár Zsolt kezdett, Veszelinov Dávid a cserekapus volt, és Szánthó Regő is a kispadon kezdett. Balogh Norbert októberben egyike lett annak a két játékosnak, akiket a másodosztályú Homonnától elszenvedett kupavereség után, azonnali hatállyal kizártak a keretből. A klub akkori magyarázata szerint hozzáállásbeli problémák miatt tehette parkolópályára a 26 éves támadót is Adrián Guľa vezetőedző, és Balogh azóta sem tudott visszakerülni az első csapatba, nem is edzhet együtt a legjobbakkal. Esetében az is gondot jelent, hogy alkata miatt sem fér bele a szakvezető elképzeléseibe.

Balogh szerződése két és fél évig érvényes még Dunaszerdahelyen, és egyelőre a klub még nem talált rá vevőt. Hasonló cipőben jár a Slovan Bratislavánál Holman Dávid, ő előbb 2021 januárjában, majd tavaly júliusban is súlyos térdsérülést szenvedett, ami miatt hónapokat kellett kihagynia – a magyar válogatott játékos ebben a szezonban eddig 31 találkozót kényszerült kihagyni. A szélsőnek azonban az idény végén lejár a szerződése a pozsonyi alakulattal, s Vladimír Weiss vezetőedző szerint könnyen elképzelhető, hogy Holman hamarosan el is hagyja a Slovan Bratislavát, állítólag visszatér a magyar élvonalba.

Magán a mérkőzésen a vezetést a hazaiak szerezték meg, majd Riszvanisz kiállítása után ötvenperces emberelőnybe került a pozsonyi csapat, amely a második félidőben kiegyenlített. A tabellán így megmaradt a hárompontos Slovan-előny. Kalmár Zsoltot a 42. percben le kellett cserélni, alighanem a kiállítás áldozata lett, Szánthó Regő pedig a 81. percben állt be. Bár Kleinheisler László a múlt héten győztes gólhoz segítette a Panathinaikoszt, a görög bajnokság hétvégi fordulójában az Arisz ellen nem került be a kezdőcsapatba, a 74. percben viszont 1-1-es állásnál becserélték. Így ő is ott lehetett a 84. percben született győztes gól ünneplésénél.

A török bajnokságot a húszezernél is több áldozatot követelő földrengés miatt érthetően felfüggesztették, ezért Szalai Attila a Fenerbahcéban bizonytalan ideig nem léphet pályára.

