Olasz gólkirály utódja lehet Marco Rossi válogatottjának ásza

Sallai Roland távozása a német Freiburgból időről időre téma, és nagy valószínűséggel előbb-utóbb be is következik a klubváltás. Marco Rossi magyar válogatottjának az egyik legértékesebb játékosa Olaszországba tart, az Il Messaggero értesülése szerint a Lazio már januárban is közel járt a megszerzéséhez, de akkor anyagi problémák miatt elhalasztotta az ügyletet. Ami késik, nem múlik: Sallai a nyáron landolhat Rómában.

Mint az olasz lap írja, a Lazio sportigazgatója, Igli Tare már egyességre jutott Sallai Roland nyári érkezésével kapcsolatban, és a magyar válogatott „bombázóját” (így nevezik) Ciro Immobile utódjának nevezik hosszú távon.

Az 55-szörös olasz válogatott, négyszeres Serie A-gólkirály Immobile szerződése még három évig érvényes a Lazióval, de mivel február 20-án már a 33. születésnapját ünnepli, a fővárosi klub a lehetséges utódját keresi, aki a cikk szerint Sallai lehetne.

Ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy a 25 éves magyar támadó érkezése elsősorban Tare maradásától függ, ugyanis a Lazio sportigazgatójának lejár a jelenlegi szerződése, és még nem írta alá a három évre szóló hosszabbítást. Az is kérdés, hogy a csapat vezetőedzője, Maurizio Sarri mit gondol Sallairól, meg persze az is, hogy egyáltalán ő marad-e az edző a következő idényre is, hiszen csábítják vissza a Premier League-be.

Sallai Roland visszaesett Freiburgban

A 12 millió euróra értékelt Sallai az ősszel súlyos sérülése miatt sokat kihagyott, s bár a legutóbbi fordulóban tavaly augusztus óta először volt kezdő a Bundesligában, a korábbi eredményes játéka egyelőre nem tért vissza a Freiburg színeiben: ebben az évadban gólja és gólpassza sincs a bajnokságban.

Sallai ugyanakkor már bizonyította, hogy magas szinten tud futballozni, Olaszország pedig nem lenne ismeretlen terep a számára, hiszen fiatalon 22 meccsen játszott a Palermóban, amelynek színeiben gólt is szerzett a Serie A-ban.

A magyar játékos olaszországi törekvését erősíti, hogy tavaly év végén menedzsert cserélt, s az olasz Alessandro Lucci ügynökségéhez, a World Soccer Agencyhez került, amely szoros kapcsolatot ápol a Lazióval, a csapat egyik sztárja, Matías Vecino is hozzájuk tartozik.

Borítókép: Sallai Roland a magyar válogatottban Olaszország ellen is játszott (Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport)