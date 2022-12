Sallai Roland lecserélte a menedzserét és Olaszországba tart

A fiorentina.it és La Gazzetta dello Sport is arról ír, hogy Olaszországban a Lazio és a Fiorentina, Spanyolországban a Sevilla csapatánál egyaránt szóba került a magyar válogatott Sallai Roland szerződtetése. Kiemelik, hogy a 25 éves támadót 2025-ig szerződés köti német klubjához, amely 20 millió euróra becsüli az értékét, ám a téli szünetben nem szeretné eladni a játékjogát. A Nemzeti Sport úgy tudja, Sallai azért is váltott menedzserfronton a német székhelyű Rogonról, mert klub- és országváltásban is gondolkodik, és legszívesebben Olaszországban folytatná a pályafutását. A Lazio pedig komolyan érdeklődik iránta.

Sallai Roland 2018. augusztus 31-én lett a Freiburg játékosa, a ciprusi APOEL Nicosiától érkezett a németekhez. A Bundesligában 98 meccsen lépett pályára, 16 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott.

A Nemzeti Sport cikke ITT olvasható el.

Borítókép: Sallai Roland elhagyja a Freiburgot? (Forrás: Twitter/Bundesliga English)