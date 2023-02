Hihetetlen berlini reakciók Dárdai Márton álomgólja után

– A kezdőbe kerültem, gólt lőttem és megszereztük a három pontot – összegzett az ifjú Dárdai a klubhonlapon. – Nem tudok elképzelni ennél jobb születésnapot. A pályán a lövésemről szinte el sem hittem, hogy ez a valóság. Azt mindenképpen el kell mondanom, hogy a legutóbbi gólom tétmeccsen elég régen volt már. 2018-ban egy U17-es mérkőzésen. Most nyilvánvalóan a győzelem volt a legfontosabb. Megmutattuk, hogy még mindig életben vagyunk, ami hihetetlenül fontos volt. Tettünk egy lépést a helyes irányba, ezen az úton kell folytatnunk.

Dárdai Pál: Nekem nem meglepetés

Az apa, a Hertha-legenda Dárdai Pál, akit Németországban is sokan visszavárnak a csapat kispadjára vezetőedzőként, a berlini stadion lelátóján ünnepelte a születésnapos fia gólját.

– Ekkora gólokat megszokhattak a szurkolók a nagyapjától, drága édesapámtól, tőlem talán kevésbé, bár néha én is eltaláltam a kaput messziről, és most Marci viszi tovább a családi hagyományt – fogalmazott Dárdai Pál a Nemzeti Sportnak. – Nekem nem meglepetés, hogy nagyszerű a rúgótechnikája, de belső védőként ritkán kerül lövőhelyzetbe. Fantasztikus érzés volt látni, hogy a fiam megszerezte az első Bundesliga-gólját.

Dárdai Márton 2020-ban Bruno Labbadia edzősége idején debütált a Bundesligában a Hertha színeiben, de 2021 tavaszán már az apja, Dárdai Pál vezetése alatt vált húzóemberré a kiesés elleni harcot akkor sikerrel megvívó csapatban. Apja 2021 őszi menesztéséig rendszeresen játszott, azóta viszont csak elvétve, s emiatt januárban a távozása is felvetődött, a Bundesliga II-ben a feljutásért küzdő Hamburg szemelte ki, de végül – talán Bobic távozásának is köszönhetően – maradt a Herthában. S talán most új fejezet nyílik a berlini karrierjében.

Borítókép: Dárdai Márton a gólját ünnepli a Mönchengladbach ellen (Fotó: Hertha BSC)