Végre pont kerülhet a dicstelen Dárdai-ügy végére Berlinben

Dárdai Márton szerződtetésén dolgozik a Hamburg, írja a német Kicker című lap, amely a Bild információjára hivatkozva számolt be arról, hogy a Hertha védőjét szemelte ki a német másodosztályban jelenleg a második, tehát feljutó helyen álló klub.

A Hamburg azért keres középső védőt, mert a 21 éves Mario Vuskovic még novemberben pozitív doppingtesztet adott, ami miatt eljárás alatt áll. Az együttes szeretne elébe menni a dolgoknak, így már a 21 éves horvát utódját keresi, aki a cikk szerint Dárdai Márton lenne.

Érdekesség, hogy az előző idény végén a Hertha éppen a Hamburg ellen megnyert osztályozón vívta ki a bennmaradást az élvonalban. Sokáig csak a Bundesliga mamutjának becézték a Hamburgot arra utalva, hogy az egyetlen klub volt, amely 1919 óta mindig a német első osztályban szerepelt, s egyúttal az egyetlen a 16 alapító közül, amely sosem esett ki az 1963-ban rajtolt Bundesligából. Ez utóbbi megállapítás 2018-ban vesztette érvényét, amikor az élvonal utolsó előtti helyén zárva kiesett a Hamburg, így a „mamut” 99 év után halt ki az első osztályból. Azóta a mostani már az ötödik idénye az egykori BEK- és KEK-győztes HSV-nek a másodosztályban.

Dárdai Márton gyanús kegyvesztettsége

Nehezítheti az átigazolást, hogy a Hertha nem szeretne minden áron megválni Dárdaitól, mivel vele együtt csak négy középső védő van a keretében, így az esetleges eltiltások és sérülések miatt bajba kerülhetne, ha kevesebben lennének a poszton.

Ugyanakkor Dárdai menni akar, ami érthető, hiszen ebben az idényben hét Bundesliga-meccsen összesen csak 175 percet futballozott a Hertha színeiben, tehát abszolút peremembernek tekinthető a csapatban. Ez különösen rossz hír számára annak tudatában, hogy tavaly tavasszal már a német U21-es válogatottban is bemutatkozott, ám ha nem játszik rendszeresen, hátrányba kerül a riválisaival szemben.

Dárdai Márton gyanúsan akkor került parkolópályára Berlinben, amikor édesapja, Dárdai Pál távozott a Hertha vezetőedzői posztjáról. Erre 2021. novemberében került sor, előtte a védő nagyszerű játékkal robbant be a Bundesligában, 2021 tavaszán egyik vezére volt a bennmaradást kiharcoló Herthának. Apja leváltása után azonban a kezdőből egyből a parkolópályára került, s alig kapott játéklehetőséget.

Egy Dárdai így is maradna a Herthánál

A még mindig csak 20 éves védőt továbbra is nagy tehetségnek tartják Németországban, de muszáj játszania, az értéke a korábbi hatmillió euróról máris visszaesett négymillióra. Dárdai Márton magyar állampolgársággal is rendelkezik, korábban Marco Rossi szövetségi kapitány hívta is volna a válogatottba, ám egyelőre nem jött. Bátyja, Dárdai Palkó, aki 2021 januárjában hagyta el a Herthát, és igazolt Fehérvárra, tavaly mutatkozott be a magyar válogatottban.

Dárdai Pál 25 év után tavaly nyáron szakadt el hivatalosan végleg a Herthától, amelynek játékosként a pályára lépési rekordere volt, edzőként pedig két korszakban is irányította a csapatot. Legidősebb fia után most a középső is távozófélben van Berlinből, így a testvérek közül a legkisebb, Dárdai Bence maradna egyedül a klubnál, aki 16 évesen már az U19-es együttesben szerepel – nem is rosszul, hiszen kilenc meccsen hat gólja és hét gólpassza van az idényben.

Borítókép: Dárdai Márton a Hertha mezében (Fotó: Edith Geuppert)