Iváncsik Mihály helyzetbe hozná Ligetvárit és elküldené Sipost

A Veszprémnek a Gudme elleni vereség miatt a Magdeburg vendégeként legalább egy pontot kellene szereznie, hogy megőrizze a második helyét az A csoportban.

– Nagyon kemény erőpróbának ígérkezik. A most látottaknál sokkal többre lenne szükség, hiszen e hatvan perc során szerintem csak Cupara hozta a tőle elvárható teljesítményt. Arra most nem is akarok gondolni, mi következhet, ha a Magdeburgtól sem sikerülne pontot vagy pontokat szerezni – mondta Iváncsik Mihály, aki a válogatottról is elmondta a véleményét.

– Ott sem fenékig tejföl az élet, hiszen a világbajnokságon a legjobb nyolc közé történt bejutásunkhoz egy jó adag szerencsére is szükségünk volt. Ehhez nem csak Izland legyőzésére volt szükség, hanem arra is, hogy a brazilok váratlanul pontot vegyenek el a portugáloktól. Ha ugyanis ott csak egyetlen góllal is, de portugál győzelem születik, mi máris mehettünk volna az alsóházba – jegyezte meg kritikusan, mindamellett bízik abban, hogy a magyar válogatott kiharcolja az olimpiai kvalifikációt. Szerinte is sokat lendíthet a csapaton, hogy a sérüléséből felépült és új csapatában, a Paris Saint-Germainben már bemutatkozott Máthé Dominik is csatasorba állhat.

Iváncsik Mihály huszonnegyedik a győri Audi gyárban dolgozik, ahol az utóbbi években a kész gépkocsik végső átvételét végzi három műszakban.

– Még másfél évem van a nyugdíjig, amikor az ezüstjubileumot elérve szeretném a munkát abbahagyni. Legfőbb vágyam, hogy onnan kezdve még több időt tölthessek három fiú és két leány unokámmal – mondta annak jeleként, hogy neki is a család az első.

Momir Ilics: Több játékosunk kiégett – Gratulálok a GOG-nak a győzelemhez. Nem vagyok elégedett természetesen, hogy a fantasztikus közönségünk előtt ebben a hangulatban veszítettünk. Aggasztó, hogy 0-4-el kezdünk egy találkozót, után egy kicsit jobban ment, de a védekezésünk továbbra sem volt az igazi. Tavaly a Portó ellen hasonló találkozót vívtunk, az akkor döntetlen lett. Sok játékosunk teljesen kiégve ért vissza a vb-ről, ahol nagyon sok mérkőzést játszottak. Nem akarok persze kifogást keresni. Ez egy nehéz szituáció, de dolgoznunk kell tovább, hogy visszataláljunk a saját játékunkhoz – értékelte a mérkőzést Momir Ilics, a Veszprém vezetőedzője.

A B csoportban a Szeged csütörtökön 18.45-től játszik a szintén dán Aalborg vendégeként.

