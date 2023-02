Kicsikarta a sokpontos győzelmet, és most számolgathat a válogatott

A tét a részvétel a nyári Európa-bajnokságon, amit nem sikerült egyenes úton kiharcolni. Ez most azt jelenti, hogy a magyar válogatott nem lehet már csoportelső, mivel mindkétszer kikapott a világ élvonalába tartozó Spanyolországtól, így a tíz csoport legjobb négy másodikja közé kell bekerülnie, amire viszont jó eséllyel érkezett az utolsó két selejtezőre. Kár lenne itt most belebonyolódni a lehetséges variációkba, a realitást figyelembe véve úgy tűnt, a csapatnak legkevesebb huszonegy ponttal kell nyernie ahhoz, hogy ott legyen a négyben, feltéve, hogy vasárnap legyőzi Romániát is, ami hasonló nehézségű gyakorlat lesz, miután tavaly novemberben sikerült 99-50-es sikert aratni Temesvárott…

Fotó: Fiba.com

Persze, ez a huszonegy pontos kívánságeredmény a papírforma alapján jött ki, amely mint tudjuk, hajlamos olykor felborulni, ezért a cél az volt, hogy a játékosok ne nézzék az eredményjelzőt, az elsőtől az utolsó percig űzzék-hajtsák az ellenfelet, és akkora különbséggel verjék meg, amennyivel csak tudják. Székely Norbert a nem túl magas izlandiak ellen két centert, Cyesha Goree-t és Kiss Virágot is betett a csapatba, Kányási Veronika, Studer Ágnes és Dubei Debora próbálta kintről megbontani a védekezést. A kezdés előtt azonban a csapatok és a jelen lévő mintegy ezer néző egy perc néma felállással adózott a törökországi–szíriai földrengés áldozatai emlékének.

Fotó: Fiba.com

Kicsit rozsdásan kezdett a magyar válogatott, az első öt percben sorra maradtak ki a dobások, csak a két center talált be közelről, és mindössze tizenegy pontig jutott el a csapat négy ellenében. Dubei Debora törte meg a jeget egy triplával a mezőnyből, de ez sem hozott áttörést – sok volt a hiba a támadásban és a védekezésben is, így az első negyedben mindössze hat pont volt a különbség. Ez hamarosan kettőre csökkent, de ekkor megrázta magát a magyar együttes, bejött egymás után három tripla is, és a nagyszünetre sikerült az áhított huszonegyes különbség közelébe jutni (49-29). Studer Ágnes büntetőjével sikerült meghaladni is, ám a játékosok ettől nem lettek felszabadultak. A védekezésük szigorodott, ám támadásban továbbra is görcsösen kosárlabdáztak és pontatlanul dobtak, bár ha fogcsikorgatva, olykor szenvedve is, de folyamatosan növelték az előnyt.

Tényleg csak a különbség maradt kérdéses az utolsó negyedre. Az izlandiak legjobbja, Sara Hinriksdótter csere nélkül játszotta végig a találkozót, a jóval szerényebb képességű társaival együtt a végére elfáradt. A magyar válogatott pedig elérte a célját, az idő múlásával egyre inkább megnyugodva kereken negyven ponttal nyert. Most pedig figyelheti a többi csoport eredményeit, és számolgathat, ott lesz-e a négy legjobb csoportmásodik között. A nagy pontkülönbség erre jó esélyt ad.



Európa-bajnoki selejtező, C csoport, 5. forduló: Magyarország–Izland 89-49 (22-16, 27-13, 22-8, 18-12), Románia–Spanyolország 32-75, a csoport állása: 1. Spanyolország 10, 2. Magyarország 8, 3. Izland 6, 4. Románia 6.

Borítókép: Cyesha Goree is hozzátett a negyvenpontos sikerhez (Fotó: Fiba.com)