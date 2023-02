Liverpool- és Real Madrid-legenda keserítheti meg a Fradi életét

Eddig 19 mérkőzésen irányította Xabi Alonso a Leverkusen együttesét, amelytől edzői pályafutása első jelentős megbízatását kapta tavaly október 5-én, így jövő héten csütörtökön a Fradi elleni El-nyolcaddöntő első meccsén már több mint öt hónapja ül majd a német csapat kispadján.

Xabi Alonso eddigi mérlege – a nyolc győzelem, négy döntetlen és hét vereség – közepesnek mondható, de érdemes figyelembe venni, hogy a Bundesliga 17. helyén állt a csapat, amikor érkezett. Egyöntetű vélemény, hogy a spanyolnak minden adottsága megvan ahhoz, hogy a jövő egyik edzőzsenije legyen, és ilyen szempontból is érdemes figyelni a Fradi elleni El-meccseit.

Xabi Alonso talán már a Fradi elleni taktikán is töri a fejét Fotó: AFP

A Leverkusen a nyolcaddöntőbe jutásért folytatott párharcban a Ferencváros volt csoportbeli ellenfelét, az AS Monacót fektette két vállra, méghozzá nagy feltámadást végrehajtva, a hazai pályán elszenvedett 3-2-es vereség után Franciaországban ugyanilyen arányban győzve, majd tizenegyespárbajban kiharcolva a továbbjutást.

A Fradi ellen is folytatni akarja

A Kicker véleménycikkében úgy fogalmaztak, hogy a Monaco elleni Xabi Alonso edzői pályafutásának eddigi legfontosabb győzelme volt, az első nagy vizsga, amelyen átment. Rámutattak, hogy a Monaco elleni kudarc katasztrofális lett volna a Leverkusen, s vele együtt Alonso számára is. A klub a Német Kupából már kiesett, a Bundesligában a 11. helyen áll, és a BL-indulást jelentő top négyről nem is álmodozhat, így az El-kudarc gyakorlatilag romba döntötte volna az utolsó megmaradt reményt a sikeres szezonzárásra.

Ahogy a Kicker megjegyezte, a Monaco elleni vereség „alapjaiban rengette volna meg a hitet abban, hogy az egykori világklasszis játékosból hasonló kaliberű edző válhat”. Ugyanez a Fradi elleni párharcra nézve is igaz lesz.

– Más játékosként és más edzőként megélni ezeket a pillanatokat, büszke vagyok a csapatra, amiért helytáll, de még hosszú út áll előttünk – nyilatkozta Xabi Alonso a Monaco elleni siker után, és a Stern hasábjain már az FTC elleni csatára is utalt. – Folytatni akarjuk az európai porondon, ameddig csak lehetséges. Nem tudom, meddig tart majd számunkra a sorozat, de örömmel viseljük a csütörtök–vasárnap meccsritmust.

Az üzenet egyértelmű, a Fradi ellen a továbbjutás a Leverkusen célja, Xabi Alonso pedig újabb lépést tehetne meg az első igazán nagy edzői sikere felé. Játékosként BL-győztes volt a Liverpool és a Real Madrid színeiben is, edzőként az Európa-liga-siker is kiváló belépő lenne. Ha tavaly az Eintracht Frankfurtnak sikerült, akkor a Leverkusen is esélyes, gondolhatják a németek.

A Real Madrid utánpótlásában kezdte a szakmát

Ugyanakkor Xabi Alonso csapata egyelőre nagyon hullámzó teljesítményt nyújt. Tavaly november és idén január között volt egy ötmeccses győzelmi szériája a Leverkusennek a Bundesligában, és akkor úgy tűnt, hogy Xabi elkapta a fonalat, de aztán februárban váratlan vereségek törték meg a jó sorozatot az Augsburg és a Mainz ellen.

Különösen az utóbbi miatt sok kritikát kapott a 41 éves edző, aki felforgatta a csapatot, hat helyen változtatott az eggyel korábbi kezdőhöz képest, és nem jött be a rotáció, a Mainz 3-2-re nyert idegenben. Négy nappal később viszont a Monacóban több mint 120 perces csatában aratott siker valamelyest igazolta Alonso döntését.