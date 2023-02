Nincs meglepetés: Lionel Messi a FIFA-nál is felült a futball trónjára

Titkok márpedig nincsenek. Minden díjátadón arra törekednek a szervezők, hogy a díjazottak kiléte az utolsó pillanatig rejtve maradjon a nyilvánosság előtt, ám minden rendszernek akadnak gyenge pontjai: aki elkészíti a díjakat, a televíziósok, akik ismerik a forgatókönyvet, és így tovább. A szivárgás elkerülhetetlen, bár a FIFA The Best idei gálája előtt tulajdonképpen nem is igen volt szükség szivárogtatásra, viszonylag könnyű volt tippelni a legfontosabb kategóriák győzteseire.

Ezért is adhatta hírül a spanyol Marca, hogy a Real Madridot csak Emilio Butragueno, a klub intézmények közötti kommunikációért felelős igazgatója képviseli az eseményen. A tekintélyes lap úgy tudta, Carlo Ancelotti vezetőedző (aki az Év Edzője díj egyik esélyese) mellett Karim Benzema (az Év Játékosa-díj egyik finalistája) és Luka Modric sem lesz ott a párizsi Pleyel-csarnokban sorra kerülő rendezvényen. Az ok az, hogy tudomásukra jutott a győztesek kiléte, tripla argentin siker várható a főbb kategóriákban, valamint az is, hogy Vinícius Júnior a Profi Labdarúgók Nemzetközi Szövetsége (FIFPro) által megválasztott Év Csapatának még a 26-os keretébe sem került be.

Fotó: Yoan Valat

Ezt talán túlzás lenne botrányos fordulatnak nevezni, mindenesetre a Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid az információk birtokában úgy döntött, tekintettel a csütörtöki, Barcelona elleni Király-kupa-elődöntőre, inkább minden érintett otthon marad, és nem utazik. A gála persze nélkülük is gond nélkül lezajlott. A megjelenteket értelemszerűen Gianni Infantino, a FIFA elnöke köszöntötte, majd egy film következett a tavaly év végén elhunyt isteni Peléről, ami után a felesége posztumusz Életmű-díjat vehetett át. Többen is megemlékeztek róla, többek között az egykori csapattárs Jairzinho és a Fenomén, azaz Ronaldo is. A megható pillanatok után következett a díjátadó, amelyben a férfiaknál először valóban argentin siker született: a múlt év legjobb kapusa Emiliano Martínez, a világbajnokságon híres, utána pedig hírhedt futballista lett.

Fotó: Michel Euler

Az Év edzője az argentin válogatott szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni lett, azaz a jelek szerint a Real Madrid információi fedték a valóságot, ugyanis nehezen lehetett elképzelni, hogy a legnagyobb érdeklődéssel várt kategóriában ne Lionel Messi nyerjen…

– Köszönöm mindenkinek, különösen a játékosoknak, akik rám szavaztak, és külön köszönöm annak a huszonhat játékosnak, akikkel megnyertük a világbajnokságot – mondta Scaloni, aki külön, név szerint is megemlítette a segítőit és a szövetség vezetőit. – A szurkolóké is ez a díj, no és a családomé is, nekik köszönhetően állok most is. Köszönöm a hazámnak is!