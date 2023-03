A magyar futball fiatal reményei jutottak elsőként az MK elődöntőjébe

A Mezőkövesd beindult a győztes gólért, ám újra a Zalaegerszeg került előnybe, miután Tajti Mátyás remek cselek után talált a hálóba, majd Eduvie Ikoba, valamint Huszti András gondoskodott arról, hogy az egerszegi drukkereknek ne tűnjön hosszúnak az út hazafelé – 4-1-re nyert, és továbbjutott a ZTE! Ráadásul megérdemelten, amit a kövesdiek vezetőedzője, Kuttor Attila is elismert:

– Azoknak a futballistáknak adtam lehetőséget, akik eddig kevesebb szerephez jutottak, de el kell ismerni, a cserék után javult fel a játékunk. Puhán kezdtünk, de már az első félidőben előrébb tudtunk lépni játékban, a szünetben pedig már mentalitásban is. Ennek is volt köszönhető, hogy sikerült az egyenlítés. Utána nagy erőket mozgósítottunk a győzelemért, aztán gólt kaptunk, úgyhogy az egyenlítésért mentünk. Ma az ellenfél jobban használta ki a lehetőségeit, úgyhogy megérdemelten nyert.

A Zalaegerszeg mestere, Ricardo Moniz érthetően roppan boldogan értékelte a látottakat: – Meglepett, hogy a Mezőkövesd öt helyen is változtatott a szokásos kezdőjén, de játszottuk a saját futballunkat, domináltunk az elejétől, ennek eredménye volt a vezetés megszerzése. Aztán sajnos kicsit visszaestünk, nem nyomtunk eléggé, visszaszorultunk, és ez veszélyes helyzetet teremtett. Mondtam a fiúknak, hogy nem szabad így visszaesni, jött is az egyenlítés. Nagyon örülök, hogy Tajti Mátyás remekel az új szerepében, most is két játékost cselezett ki, betört, gólt lőtt. Fantasztikus játék volt. A fehérvári meccs hatalmas lendületet adott, mert előtte voltak szerencsétlenebb periódusaink. Voltak, akik már kétségbe vonták a csapat képességeit, de mi sosem vesztettük el a hitünket a filozófiánkban, hogy magasan letámadunk és fiatal magyar labdarúgókkal játszunk, akik az egész magyar futballnak reményt adnak.

A Magyar Kupa további programja Március 1., szerda: Budafok (NB II)–Kisvárda 17.00 (tv: M4 Sport), Paks–Vasas 20.00 (M4 Sport); március 2., csütörtök: Debrecen–Puskás Akadémia 20.00 (M4 Sport)

Borítókép: A fehér mezes egerszegiek olykor levegőt venni sem engedték a hazai játékosokat (Forrás: Mezőkövesdzsóry.hu)