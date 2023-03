A szegedi edzőváltás felülírja a két ősi rivális párharcát a BL-ben

Március vége van, de továbbra sem jelentette be a tavalyi BL-döntős, hogy miképpen képzeli el a csapat egyben tartását, létezik-e olyan pénzügyi garancia, amivel a városban lehet tartani a játékosokat és az edzőt, a korábbi magyar kapitányt, Dujsebajevet. A szezon végén távozó Juan Carlos Pastor pótlására még mindig keresi a megfelelő utódot az OTP Bank-Pick Szeged, de nem lenne meglepő, hogy akár már a héten bemutatná a magyar bajnok.

Az 54 éves spanyol vezetőedző mellett egyes források szerint három francia játékos, és Dujsebajev két fia, Alex és Daniel is csatlakozhat a szegediekhez. A dán GOG-hez igazoló Alexander Blonz helyére a vb-ezüstérmes francia balszélső, Dylan Nahi; a PSG-hez szerződő Kent Robin Tönnesen helyére az idei vb legjobb jobbátlövőjének választott 30 éves spanyol, Alex Dujsebajev, Bogdan Radivojevics helyére a francia jobbszélső, Benoit Kounkoud költözhet Szegedre. A Dinamo Bukaresthez szerződő Rosta Miklós helyére az olimpiai bajnok francia beálló, Nicolas Tournat érkezhet; és természetesen a balátlövőként és irányítóként is bevethető Daniel Dujsebakev is csatlakozhat a kerethez.

A héten alighanem világosabb lesz a kép Szegeden. De addig is hátra van még egy, tét nélkülivé zsugorodott visszavágó a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében: a hazai pályán összeszedett 13 gólos hátránya után a Szeged Veszprémben fejezi be az idei BL-szereplését.