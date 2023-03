Két elhúzódó rövidzárlat után simán kikaptunk a németektől

Magyar szempontból nem kezdődött jól a mérkőzés, több mint öt percet kellett várni az első magyar gólra, Szöllősi-Zácsik Szandra 0-2-es állásnál lőtte át a német falat. Előtte a németek egyik legjobbja, a Ferencvárosban játszó Emily Bölk volt eredményes, és Szikora is kitett magáért egy hétméteres kivédésével.

A színvonal hagyott némi kívánnivalót maga után, mindenesetre az első 10 percben összesen hat támadásból nem született gól, ezt elégelte meg Klujber Katrin, ő egyenlített. Majd további két magyar góllal, egy 3-0-s rohammal fordított Golovin csapata: Töpfner Alexandra és Szöllősi-Zácsik lőtte a gólokat.

A németek gyorsan és látványosan ocsúdtak fel 4-2-es hátrányban, zsinórban 7 gólt szereztek. Rossz volt nézni, alighanem Golovinnak sem tetszett a látvány: a kapitány a 15. és a 20. percben is időkéréssel próbálta kizökkenteni a németeket. Végül a második rövid szünet hatott, a 11 perces gólcsend után megemberelte magát a magyar válogatott. A belső posztokon pihenőt kapott szereplők helyett Kácsor Gréta, Debreczeni-Klivinyi Kinga és Papp Nikoletta érkezett, velük együtt három magyar gól született. Erre a németek kértek időt: és jobban bírták a hajrát a szünet előtt. Grijseels és Bölk villanása között csak a siófoki Papp Nikoletta szerzett gólt. 11-8-as hazai előnnyel ért véget az első félidő, amely során a magyar válogatott emberelőnyből nem tudott gólt lőni, Szikora Melinda öt védést mutatott be, a kollégája, Kathatrina Filter hatot. A beállóposzt ezúttal lyukas volt: egyetlen gól sem született arról a posztról.

A második félidő két gyors német góllal kezdődött. A csereként beszállt Győri-Lukács Viktória szépített a szélről, de a védekezés továbbra is laza és fegyelmezetlen volt, 15-9-nél Golovin a 35. percben már az utolsó, harmadik idejét is kikérte. Vámos helyett Kuczora Csenge kapta meg a varázspálcát középen, de a váci irányító sem tudott csodát tenni. A válogatott kilenc percen át nem dobott gólt, a rossz sorozatot 17-10-nél Bordás Réka zárta le. Majd a visszaállt Szöllősi-Zácsik és Töpfner is faragott a hátrányból, de ez csak átmeneti szépségtapasz volt.

A látványos felzárkózás elmaradt, a magyar válogatott futott az eredmény után, legfeljebb arra volt lehetősége, hogy elkerülje a tavaly novemberi megalázó, 11 gólos különbséget. Ez végül sikerült a hajrában látványosan kiengedő németek ellen, 26-20 lett a vége, de a mérkőzés nem volt szívderítő látvány. A két részletben, összesen 20 perces gólképtelenség pedig nem nézett ki jól. Szombaton Lengyelország ellen lehet javítani.

Németország–Magyarország 26-20 (11-8), felkészülési mérkőzés, Ludwigsburg. A magyar válogatott gólszerzői: Papp N. 5, Töpfner 4, Klujber 4, Szöllősi-Zácsik 3, Debreczeni-Klivinyi 1, Bordás 1, Győri-Lukács 1, Schatzl 1.

A magyar válogatott szombaton 18 órakor Lengyelország ellen játszik a németországi felkészülési tornán.

Borítókép: Bölk (20) jól játszott a magyarok ellen (Forrás: Twitter)