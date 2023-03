Marco Rossi és a németek háboroghatnak a futballista döntése miatt

Nemcsak a magyar válogatott erősít a hazánktól elszakadt, erősebb futballközegben nevelkedett játékosokkal, hanem az ellenfelek is. Marco Rossi válogatottjához a németként felnőtt Willi Orbán és az angolként cseperedett Callum Styles csatlakozott az elmúlt években a magyar gyökereinek köszönhetően, Szerbia pedig a németektől lenyúlt Lazar Samardzic megszerzését jelentette be.

Lazar Samardzic góljainak az Udinese szurkolói mellett mostantól a szerbek örülhetnek. Fotó: NurPhoto/NurPhoto via AFP/Ettore Griffoni

A hír nagy csalódást keltett Németországban, ahol komolyan számoltak a Serie A-s Udinesében szereplő támadó középpályással. A szerb–bosnyák származású Samardzic Berlinben született, a Hertha utánpótlásában kiemelkedő tehetségnek számított, 2020-ban 18 évesen be is mutatkozott a Bundesligában, majd nem sokkal később leigazolta a Lipcse. Ott egy idényt töltött, majd 2021 nyarán – vélhetően Szoboszlai Dominik felépülése miatt is – Olaszországba távozott.

Samardzic döntése meglepte a németeket

Közben Samardzic végig tagja volt a német utánpótlás-válogatottaknak, amelyekben a Kicker szerint összesen 28 meccsen szerepelt. Tavaly nyáron az U21-es Eb-selejtezőn a Gera Zoltán vezette magyar csapat ellen gólt is szerzett, és főszerepet játszott a németek kijutásában a tornára. Az U21-es Európa-bajnokság júniusban kezdődik Romániában és Grúziában, Samardzic pedig alapembere lehetett volna a német együttesnek.

– Sajnáljuk Lazar döntését, hogy szerb színekben futballozik tovább, és ez meg is lepett minket, mert egészen a közelmúltig úgy fogalmazott, hogy elkötelezett a német szövetség és az U21-es válogatott mellett – nem leplezte a csalódottságát Antonio Di Salvo, a német U21-es válogatott edzője. – Támogattuk őt, külön gyakorlatokkal láttuk el, a teljesítménye pedig magáért beszélt. Sokat beszéltünk vele a fejlődéséről és a kilátásairól a német felnőttválogatottban. A döntését ugyanakkor tiszteletben tartjuk, és sok sikert kívánunk neki.

Marco Rossi dolgát tovább nehezíti

Samardzic máris bekerült a szerb felnőttválogatott frissen kihirdetett keretébe, mely a március végén esedékes, Litvánia és Montenegró elleni Eb-selejtezőkre készül. Mint ismert, Szerbia a magyar együttessel azonos csoportban szerepel a 2024-es torna kvalifikációjában, a két válogatott először szeptemberben csap majd össze, addigra Samardzic beépülhet a csapatba, ami szaporíthatja Marco Rossinak a megoldandó feladatok számát.

A jelenleg 4,5 millió eurós piaci értékű Samardzic kifejezetten jó idényt fut az Udinese színeiben, 25 meccsen négy gólt és két gólpasszt jegyez a Serie A-ban, s februárban még csak a 21. születésnapját ünnepelte.

Mi lesz Dárdai Márton sorsa?

A németek nem egyedül Samardzicot vesztették el a közelmúltban, tavaly az U21-es csapatuk másik fontos játékosa, a Bayern Münchenben nevelkedett, jelenleg a skót Rangersnél kölcsönben szereplő Malik Tillman váltott az Egyesült Államok színeire. A nyári U21-es Eb-re készülő német csapatban egy magyar futballista is szerepel, a Hertha védője, Dárdai Márton.

Nem bánnánk, ha Dárdai Pál középső fia hamarosan Samardzic és Tillman példáját követve a családi gyökerei felé fordulna.

Borítókép: Lazar Samardzic (20-asban) tavaly gólt ünnepelt a magyar U21-es válogatott ellen 4-0-ra nyerő német válogatottban (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Anke Waelischmiller)