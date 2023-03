Mourinho olyan volt, mint a kezes bárány a győztes rangadón

Az olasz labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának rangadóját José Mourinho őrültnek tűnő összeesküvéselmélete vezette fel. Az AS Roma portugál edzője piros lapot kapott csapata előző meccsén, a Cremonese ellen elveszített mérkőzésen. Mourinho a negyedik játékvezetőt vádolta meg azzal, hogy minősíthetetlen hangnemben beszélt vele, később Marco Serra származása is problémaként vetődött fel. Serra ugyanis torinói születésű, és ez bizony kellő támadási felületet jelentett Mourinhó számára, aki nem kevesebbet állított, mint hogy azért packázott vele Serra, hogy provokálja, eltiltsák, és így ne lehessen ott a csapata Juventus elleni bajnoki mérkőzésén.

😬 Le craquage de Mourinho, expulsé après avoir dégoupillé contre un arbitre !

🇮🇹 #SerieA pic.twitter.com/UM64qqQnR1 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 1, 2023

A botrány eszkalálódását úgy tudta megakadályozni az Olasz Labdarúgó-szövetség, hogy felfüggesztette Mourinho eltiltását, így a portugál ott lehetett a kispadon a Juve elleni rangadón. Mivel a Milan kikapott Firenzében, a Roma az esetleges győzelmével felléphetett volna a tabella harmadik helyére. A nyolcadik helyen álló Juve négy meccses győzelmi sorozattal érkezett a Stadio Olimpicóba.

Vlahovics nem tudott kibontakozni Smalling szorításában Fotó: AFP

A rangadó komoly taktikai harcot hozott, a Roma nem akart, a Juve nem tudott kockáztatni. Kevés lehetőséget lehetett feljegyezni az első félidőben: a korábbi Juve-játékos, a tavaly nyáron az olasz fővárosba Dybala 27. percben lőtt, Szcesny vetődve védett. A 42. percben Locatelli lőtt 40 méterről, de ez nem okozott gondot Rui Patriciónak. A félidő záróakkordja a Juventus játékosa, Adrien Rabiot fejelt közvetlen közelről, Rui Patrício nagy bravúrral, a kapufa segítségével védett.

A szünet után, az 54. percben megszerezte a vezetést a Roma: az előrehúzódó védő, Gianluca Mancini bombagólt lőtt 18 méterről a jobb alsó sarokba. Későn léptek ki rá, a sistergő lövése Rabiot lábai között tette meg az utat a kapuba, Szcsesnynek nem volt esélye a védésre.

A gólszerző Fotó: AFP

Újabb Juve-kapufa következett: Juan Cuadrado szabadrúgásból találta el a jobb oldali kapufát.

A hátránya tudatában változtatott a Juve, átállt, pontosabban visszaállt a három védős rendszerre. A középpályás Fagioli helyett Federico Chiesát küldte be a Juve mesterem Massimiliano Allegri. Szűk fél óra volt még hátra ekkor a rendes játékidőből. A szélen elég passzívan futballozó Zalevski helyére a korábban rengeteget kritizált Karsdorp érkezett a római oldalon.

Később Dybala és Wijnaldum is lejött, Abraham és Bove szállt be. Mourinho szándéka egyértelmű volt: Abraham, a magas angol center fejjátékára és a labdát megtartó képességére építette fel a hátralevő negyedóra játékát. Allegri is belenyúlt a meccsbe: Pogba és Paredes, a francia és az argentin világbajnok középpályás szállt be Locatelli és Kosztics helyére.

Tíz perccel a vége előtt Pogba felrúgásáért szabadot kapott a Juve 22 méterre a Roma kapujától: a hazai közönség füttykoncertjétől kísért lövést végül Di María lövése szögletre vágódott. Beszorult a Roma, Paredes szöglete a kapufát találta el.

A mérkőzést önmagára erőltetett fegyelemmel követő Mourinho Lorenzo Pellegerinit is lehívta, Andrea Bellottit küldte be az utolsó öt percre. Cuadrado helyett Kean jött a Juvénál, de egy percet sem töltött el a pályán, mert szándékos törlesztésért azonnal piros lapot kapott.

Az eredmény már nem változott. A Roma Gianluca Mancini góljával az 54. percben megszerezte a vezetést, és ezt meg is őrizte a végéig.