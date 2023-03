Őrjöngve rugdalózott Cristiano Ronaldo a vereség után + videó

Fontos rangadón szenvedett vereséget Cristiano Ronaldo csapata, ugyanis győzelmével az Al-Ittihad átvette a vezetést a szaúdi bajnokságban a második helyre vissacsúszó Al-Nasszr előtt. Innen nézve érthető, hogy Ronaldo frusztrált volt a meccs lefújása után: elégedetlenül csóválta a fejét, karjával csapkodott, miközben egyik csapattársa igyekezett nyugalomra inteni.

Láthatóan eredmény nélkül, ugyanis, amikor Ronaldo a játékoskijáró felé haladva a pálya széléhez ért, nagy erővel belerúgott egy vizespalackba. Íme:

Közben a lelátón a rajongók a nevét kiabálták, de ez láthatóan nem hatotta meg a portugál sztárt, aki a jelek szerint Szaúd-Arábiában ugyanolyan komolyan veszi a futballt, mint korábban, és ugyanúgy utál veszíteni. Ez valahol elismerésre méltó egy 38 éves klasszistól, aki minden fontosat megnyert már klubszinten.

Ronaldo februárban elkapta a fonalat a szaúdi bajnokságban, hiszen abban a hónapban négy meccsen nyolc gólt szerzett, azonban a március eddig nem róla szólt: az előző fordulóban, az Al-Batin ellen nem talált be az üres kapuba sem, de akkor legalább a 3-1-es győzelem összejött, most viszont egymás után másodszor maradt gól nélkül, ráadásul ki is kapott a csapata.

Amióta tavaly decemberben szabadon igazolható játékosként Szaúd-Arábiába igazolt a szebb napokat látott ötszörös aranylabdás, a bajnokságban először szenvedett vereséget, de összességében másodszor. Januárban a szaúdi szuperkupán ugyancsak az Al-Ittihad verte el (3-1) a Ronaldóval felállt Al-Nasszr együttesét. Vélhetően emiatt is fűtötte a visszavágás vágya CR7-et, de ez nem jött össze.

Borítókép: Cristiano Ronaldo nem bírt az indulataival a verség után (Fotó: Stringer/Anadolu Agency/Anadolu Agency via AFP)