Tényleg kirúgta a Bayern München Nagelsmannt, az is kiderült, miért

Julian Nagelsmann menesztése az ilyen esetben bevett forgatókönyvnek megfelelően hivatalosan „közös megegyezéssel” történt. Az, hogy megváltak tőle, sokak számára nagy meglepetés, ugyanis a Bayern ebben a szezonban 37 tétmérkőzéséből mindössze hármat veszített el, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében pedig a Paris Saint-Germaint kettős győzelemmel búcsúztatta. Igaz, a bajnokságban csak a második a nagy rivális Borussia Dortmund mögött egy ponttal lemaradva. Nagelsmann menesztéséről Oliver Kahn vezérigazgató és Hasan Salihamidzic sportigazgató a klubelnökkel, Herbert Hainerrel egyeztetve döntött.

Der FC Bayern hat Trainer Julian Nagelsmann freigestellt. Zu dieser Entscheidung kamen der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić in Abstimmung mit Präsident Herbert Hainer. Nachfolger von Nagelsmann wird Thomas Tuchel.



🔗 https://t.co/NKpG6rjGLr — FC Bayern München (@FCBayern) March 24, 2023

A döntést Oliver Kahn így indokolta:

– Amikor 2021 nyarán szerződtettük Julian Nagelsmannt az FC Bayernhez, meg voltunk győződve arról, hogy hosszú távon együtt fogunk vele dolgozni, és ez mindannyiunk célja volt mindvégig. Julian osztozik abban a célunkban, hogy sikeres és tetszetős futballt játsszunk. Mostanra azonban arra a következtetésre jutottunk, hogy a csapatunkban lévő minőség a tavalyi Bundesliga-bajnoki cím ellenére egyre ritkábban kerül előtérbe. A világbajnokság után kevésbé játszottunk sikeresen és kevésbé látványosan. A nagy teljesítményingadozások kétségessé tették az idei szezonra, de a jövőre vonatkozó céljainkat is. Ezért cselekedtünk most. Személyesen és az FC Bayern nevében is szeretnék köszönetet mondani Juliannak és az edzői stábnak, és mindenkinek sok sikert kívánok a jövőre nézve – idézi Kahnt a Miasanmia.hu portál.

Hasan Salihamidzic szavai egybecsengenek Kahnéval.

– Ez volt a legnehezebb döntés a Bayern München sportigazgatóságának tagjaként eltöltött időm alatt. Juliannal az első naptól kezdve nyílt, bizalomteljes, baráti kapcsolatot ápoltam. Sajnálom, hogy elválnak útjaink. De a csapatunk sportszakmai fejlődésének alapos elemzése után, különösen január óta és az előző szezon második felének tapasztalatai alapján most úgy döntöttünk, hogy elengedjük őt. Nagyon hálás vagyok Juliannak azért, amit az FC Bayernért tett, és minden jót kívánok neki.