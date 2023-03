Valter Attila kapitányként indul a Strade Bianchén

– Szabadon mehettem volna akkor is, ha Wout van Aert indul, de az ő távolmaradása annyit módosított, hogy kapitányi szerepben számítanak rám. Tiesj Benoot lesz az elsőszámú kapitány, mégiscsak győzött már ezen a viadalon és hétvégén is nagy versenyt nyert, de az én nevem is pirossal ki van emelve, hogy rám is figyeljenek a srácok és nekem is segítsenek – mondta csütörtökön az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában a 24 éves magyar versenyző arra utalva, hogy belga csapattársa 2018-ban diadalmaskodott a fehér murvás útjairól ismert toszkán versenyen, illetve vasárnap elsőként ért célba a Kuurne–Brüsszel–Kuurne viadalon.

Valter szerint ez egy extra stressz lesz, mert nem egyszerű, ha a világ legjobb csapatának nagy része érte dolgozik, de örül, hogy ilyen hamar megízlelheti ezt a Jumbóban.

– A legfontosabb, hogy ellássam a rám bízott feladatokat. Non plus ultra lenne megközelíteni vagy akár megjavítani a tavalyi negyedik helyet, de dobogóra várni magam egy ekkora versenyen, talán felesleges extra nyomás lenne – beszélt az év eddigi legnagyobb egynaposáról, amelynek útvonala nem változott az előző évhez képest, így azt jól ismeri.