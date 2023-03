Kylian Mbappé is megnézte a Veszprém összeomlását - fotó

Kevesebb, mint nyolc perc alatt nyolc gólt dobott a Veszprém, remekül kezdett Momir Ilics csapata, 8-4-es vezetésénél kért időt a hazaiak edzője, a korábban a Szegeddel is összeboronált Raul González. De ez nem hatott, bő negyedóra után már 9 góllal vezetett a Veszprém a motivációs gondokkal küzdő, már biztosan csoportelső ellen.

Egy gól, ami elárulja a két csapat közötti motivációs különbséget:

A hazaiak legjobbja Máthé Dominik volt ekkor.

Szűk 20 perc elteltével heves füttykoncertet rendeztek a hazai drukkerek, nem akartak asszisztálni a Veszprém örömjátékához. 18-9-nél lankadt a figyelem, Momir Ilics időt kért. Később Lukács Péter is beállt, és Corrales helyett Cupara érkezett a kapuba.

A PSG futballcsapatának világbajnok és vb-ezüstérmes játékosa, Kylian Mbappé is a helyszínen látta a meccset:

Ilics variálta a felállást, de nem tudott annyit cserélni, hogy látványosan vissza essen a csapata játéka. A kilenc gólos előny szép lassan ötre csökkent, összesen 43 gól esett az első félidőben: nem a védekezés hatékonyságáról szólt a meccs.

A második félidőben beragadt a Veszprém, a padról beszállt Luc Steins vezérletével nagyobb tempót diktált a PSG, N'Tanzi is magára talált, és Green is elkezdett labdákat fogni. Kettőre, majd egyre zárkózott a PSG, Ahhoz képest, hogy kilenc góllal is vezetett a Veszprém... Ilics időkéréssel igyekezett lassítani a párizsi feltámadást. Nem sikerült: Yoann Gibelin kiegyenlített. Fej fej mellett haladtak előre a csapatok.

A 42. percben a vezetésért támadhatott a PSG: de Corrales hetes-védéssel akadályozta ezt meg. De a következő hazai lövést már nem tudta fogni, 44. percben vezetett először a meccsen a PSG. És úgy tűnt, ezt már nem is engedi ki a kezéből. 34-30-as hazai vezetésről még visszajött a Veszprém, kiegyenlített öt perccel a vége előtt. A hajrá a franciáké volt: a PSG 37-35-re nyert, Máthé Dominik hat gólt szerzett.

Immár hivatalos: a Bajnokok Ligája történetében először összekerült egymással az egyenes kieséses szakaszban a Veszprém és a Szeged. A két magyar gigász a legjobb nyolc közé jutásért harcol majd.

Férfikézilabda Bajnokok Ligája A csoport: Paris SG–Telekom Veszprém 37-35 (19-24) .

Borítókép: Máthé Dominik volt a PSG egyik legjobbja (Fotó: EHF)