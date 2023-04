Ancelotti bátor ígéretet tett a Real mai, Chelsea elleni BL-meccse előtt

Tavaly fordulatos párharcot vívott egymással a Real Madrid és a Chelsea a negyeddöntőben. A spanyolok Karim Benzema mesterhármasával 3-1-re győztek a Stamford Bridge-en, ám a visszavágón a Bernabéuban napra pontosan egy éve a címvédő angolok a 75. percben 3-0-s vezetésre tettek szert. Öt perc múlva aztán Rodrygo szépített, hosszabbításra mentve a meccset, a 98. percben pedig jött újra Benzema, és a királyi gárda a 3-2-es hazai veresége után ünnepelhette a továbbjutást. S aztán meg is nyerte a BL-t, a legrangosabb európai kupasorozatban a 14. serlegét begyűjtve. Carlo Ancelotti csapata az idei kiírásban eddig magabiztosan menetelt, a nyolcaddöntőben 6-2-es összesítéssel söpörte el tavalyi döntős áldozatát, a Liverpoolt, ám a spanyol bajnokságban úgy áll a tabella második helyén, hogy tizenhárom pont a hátránya a Barcelona mögött.

Carlo Ancelotti. Forrás: Twitter/Real Madrid C. F.

A mostanában igencsak kétarcú gárda a Király-kupa elődöntőjében a hazai 1-0-s vereség után múlt szerdán 4-0-ra nyert a Barca otthonában, szombaton viszont a La Ligában otthon 3-2-re kikapott a Villarrealtól. Azt azért meg kell említeni, hogy a Nou Campban nagy győzelmet aratott együttesből a hét végén Kroos és Carvajal nem játszott, de Modric, Éder Militao, Camavinga és Valverde is csak csereként lépett pályára.

Ancelotti: Ez más meccs lesz

– A BL-re ennek a vereségnek nem lesz hatása, az egy teljesen más meccs lesz – szögezte le Ancelotti, aki a Villarreal elleni találkozót követően elmondta, azért pihentette több játékosát, mert a Barcelona elleni meccs fizikálisan és mentálisan is nagyon megterhelő volt. S a tréner megpendítette, lehet, hogy ma ugyanazok kezdenek a Chelsea ellen, akik egy hete a Nou Campban.

Ancelotti tegnap úgy fogalmazott: – A csapat jó formában van, motivált és izgatott; egy újabb varázslatos éjszakára készülünk a Bernabéuban.

Ami bátor ígéret a mestertől, mert a csapat szombati produkciója nem volt varázslatos, de ha az ellenfelet nézzük, a Chelsea elleni, egy évvel ezelőtti játéka sem...

David Alaba tegnap megjegyezte, hogy amikor a Real Madrid pályára lép, akkor a legtöbbször esélyesként teszi, de ezzel nem szabad foglalkozniuk.

– A Bajnokok Ligájának megvan a maga történelme, az itteni meccsek mindig különlegesek, és az, hogy legyőzzük-e a Chelsea-t, több tényezőn is múlik. Mindenesetre koncentráltak vagyunk, és nem lehet más célunk, mint a győzelem – tette hozzá a védő.

Várható összeállítások:

Real Madrid: Courtois – Carvajal, Éder Militao, Rüdiger, Alaba – Modric, Camavinga, Kroos – Valverde, Benzema, Vinícius Júnior.

Chelsea: Kepa – James, Fofana, Koulibaly, Chilwell – Kovacic, Fernández, Kante – Sterling, Havertz, Joao Félix.

Ha a Real Madridnál akadnak is gondok, a Chelsea-nél sokkal nagyobbak a bajok. A csapat a Premier League-ben csak a 11. helyen áll, a legutóbbi négy meccsén csupán két pontot szerzett, szombaton Wolverhamptonban kapott ki 1-0-ra. A hónap elején kirúgták Graham Potter vezetőedzőt, a csapat irányítását a szezon végéig a klublegenda Frank Lampardra bízták, aki edzőként még nem bizonyított, egyszer már a Chelsea-nél is megbukott, s most sem jól indított. Szóval, a londoniak nem éppen jó előjelekkel várják a Real Madrid elleni párharcot, a kapus Kepa Arrizabalaga azonban nem titkolja: ha már ott vannak a BL legjobb nyolc csapata között, arról álmodoznak, hogy megint megnyerjék a sorozatot.

A San Siróban olasz rangadót játszanak

Olaszországban is sokan álmodozhatnak, hiszen három együttesük is ott van a nyolc között, és egy egészen biztosan bejut az elődöntőbe, hiszen a Milant és a Napolit összesorsolták egymással. Ma Milánóban találkoznak a felek, és nem mehetünk el amellett, hogy április 2-án, a Serie A rangadóján a Milan 4-0-ra győzött Nápolyban. Pedig az idei év Itáliában a Napolié, a bajnoki tabellát tizenhat pont előnnyel vezeti a Lazio előtt, a címvédőként ötödik helyen álló Milannál pedig huszonkét ponttal többet gyűjtött.

A Napoli számára rossz hír, hogy nem léphet pályára nigériai támadója, Victor Osimhen. A 24 éves csatár még a válogatott szünetben, hazája csapatánál szenvedett combizomsérülést, s a klub közleménye szerint nem épült fel. Az afrikai játékos szenzációs idényt fut, 21 találattal vezeti a Serie A góllövőlistáját, így óriási szerepe van abban, hogy karnyújtásnyira van története harmadik bajnoki címétől. Aurelio De Laurentiis, a nápolyi egyesület elnöke azt mondta, bíznak abban, hogy a BL-ben az április 18-án sorra kerülő visszavágón, a Diego Maradona Stadionban a csatár már pályára léphet a Milan ellen.

A San Siróban a mai találkozót a romániai, nagykárolyi Kovács István vezeti.

Várható összeállítások:

Milan: Maignan – Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez – Tonali, Krunic, Bennacer – Brahim Diaz, Rafael Leao – Giroud.

Napoli: Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Mindzse, Mário Rui – Anguissa, Lobotka, Zielinski – Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzések, mai program:

Real Madrid–Chelsea 21.00 (tv: M4 Sport)

Milan–Napoli 21.00 (tv: Sport 1)

Borítókép: A Real Madrid játékosai – balra Vinícius Júnior – esélyesként várhatják a mai összecsapást (Forrás: Twitter/Real Madrid C. F.)