Az atlétika nagy hatalmú vezetője: „Hálásak vagyunk Magyarországnak”

Magyarország augusztus 19. és 27. között rendezi meg az egyik legnagyobb sporteseményt, az atlétikai világbajnokságot, így nem csoda, hogy a WA tisztségviselői gyakori vendégek Budapesten. Jon Ridgeon vezérigazgatóként az egyik legfontosabb képviselője az atlétika világának Sebastian Coe elnök mellett. A korábbi vb-ezüstérmes angol gátfutó a Nemzeti Sportnak felelevenítette, hogy a nyolcvanas években többször versenyzett Budapesten, még a régi Népstadionban, valamint 1988-ban ezüstérmet szerzett hatvanméteres gátfutásban a fedett pályás Eb-n a volt Budapest Sportcsarnokban.

– Nagyon sok jó emlékem van erről a gyönyörű városról, igaz, elsősorban a versenyekről, mert nem sok időnk volt várost nézni, de a Hősök terét és a belvárost azért láttam már, és az is megmaradt, hogy remek éttermek vannak – nyilatkozta Ridgeon, aki megjegyezte, hogy a magyar sportolók óriási lehetőség előtt állnak a budapesti vb-nek köszönhetően:

– Atlétaként nincs annál nagyobb megtiszteltetés, amikor a saját hazád olimpiát vagy világbajnokságot rendez, ami csak egyszer fordul elő az életben, és aki azon érmet nyer, nemzeti hős lesz.

Ridgeon, aki korábban már pozitív visszajelzéseket adott a magyar szervezők munkájáról, az interjúban kitért arra is, hogy nemcsak a sportolóknak, hanem a sportág magyar vezetőinek is nagy esély a hazai vb az atlétika felvirágoztatására:

– Az atlétikai világbajnokság mindig növeli a szurkolói bázist, vagyis azoknak a számát, akiket érdekel és követik az atlétikát, így a Gyulai Miklós vezette Magyar Atlétikai Szövetségnek is fel kell használnia ezt a világversenyt arra, hogy minél több embert bevonjon a sportágba, megszerettesse velük.

Gyulai Miklós és Jon Ridgeon. Fotó: Mónus Márton

Szóba került a tavaly az Egyesült Államokban, Eugene-ben megrendezett vb is, amelyre meglepően kevesen voltak kíváncsiak a helyszínen. Ridgeon szerint a sportágnak Európában van az igazi otthona:

– Az atlétika világsport, ezért el kell vinni a világ minden részére, még akkor is, ha ott nyilván nem szeretik annyira és annyian, mint, mondjuk, Európában. Mert akárhogy is van, Európa az atlétika szíve-lelke, és ez valószínűleg így is lesz mindig. Itt szeretik a legnagyobb szenvedéllyel, itt van a legnagyobb szurkolói bázisa, és éppen ezért várom annyira izgatottan a budapesti világbajnokságot, amelyet először rendeznek egészen konkrétan a kontinens közepén.

A sportvezető kifejezte a háláját Magyarországnak, amiért mindent megtesz a megfelelő körülmények megteremtéséért, s megerősítette: a jegyeladások jól mennek, már több mint 160 ezer jegyet eladtak a budapesti vb-re, így telt házas napokra számít a negyvenezer férőhelyes Nemzeti Atlétikai Központban.

– A budapesti stadion kétszer akkora, mint a eugene-i, és ráadásul nem futballstadion, hanem kifejezetten ennek a sportágnak építették egy gyönyörű helyen, a Duna partján – fogalmazott Ridgeon. – Építészetileg kifogástalan, tökéletes a mérete, harmincötezer néző fér be, hálásak vagyunk Magyarországnak, hogy ennyire szívén viseli ezt az atlétikai világbajnokságot.

Ridgeon pénteken ott volt a budapesti Etele Plázában megnyílt atlétikai kiállítás megnyitóján is, amelyről az Origo videót is készített:

Borítókép: Jon Ridgeon, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) vezérigazgatója beszédet mond a Museum Of World Athletics (MOWA) kiállítás megnyitóján a budapesti Etele Plázában 2023. április 14-én. A kiállítás a világ valaha volt legnagyobb és leggazdagabb atlétikai tárlataként interaktív utazáson mutatja be az sportági vb-k 1983 óta íródó, 40 éves történetét, és a vb utolsó napjáig várja az érdeklődőket. (Fotó: MTI/Mónus Márton)