Budapest az otthona, a Fradi a csapata, Ramírez visszavágyik

– Nekem már Budapest jelenti az igazi otthont. Magyar a feleségem, és bár évek óta Krasznodarban futballozom és itt élünk, ha tehetjük, megyünk haza a magyar fővárosba. Karrierem befejezése után ott képzeljük el a jövőnket – árulta el Cristian Ramírez a Nemzeti Sportnak, majd arról beszélt, hogy a háború kitörése után ő is élt a lehetőséggel, s tavaly nyárig ő is felfüggesztette a szerződését az orosz klubbal, Budapesten élt a családjával.

A nyáron aztán visszatért Oroszországba, s továbbra is jó formában játszik, ebben az idényben 21 meccsen hússzor kezdőként lépett pályára, és balhátvéd létére két gólt is szerzett. Ramírez a hetedik idényét tölti Krasznodarban, amely jelenleg a hatodik helyen áll az orosz bajnokságban. Ramírez a magyar feleségével immár három kislányt nevel, ezért is vágynak vissza Budapestre.

– Nagyon jól éreztem magam a Ferencvárosnál – folytatta a dél-amerikai játékos. – Ha otthon vagyunk Budapesten, gyakran kilátogatok a Groupama Arénába, legutóbb az Újpest elleni meccsen voltam a stadionban. Sohasem tagadtam, szívesen visszatérnék a Fradiba. De a szerződésem még több mint két évig Krasznodarhoz köt, meglátjuk, miként alakul a jövőm. Rajtam nem múlik, hiányzik Budapest és a Ferencváros.