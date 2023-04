Gyulai Márton csalódása a megtiszteltetés mellett a kongresszuson

Tisztújító kongresszust tartott szombaton Belgrádban az Európai Atlétikai Szövetség (EA), amelynek magyar szempontból az volt a tétje, hogy Gyulai Mártont megválasztják-e alelnöknek vagy sem, illetve az, hogy a 43 esztendős sportdiplomata továbbra is a szervezet Tanácsának tagjaként képviselheti a magyar atlétikát. A nagyobb terv meghiúsult, így sikerként most csak azt lehet elkönyvelni, hogy Gyulai tanácstagsága nem forgott veszélyben, amelynek tagjai közé először 2015-ben, 36 évesen választotta be az 51 tagországot számláló európai sportszervezet. A kongresszus döntéseiről Gyulai Márton tájékoztatta az SzPress Hírszolgálatot.

– A tisztújító kongresszus ismét a bolgár Dobromir Karamarinovot választotta meg az elnökének, akinek a cseh Libor Varhanik volt a kihívója. A szavazásból a bolgár sportvezető hét szavazatnyi különbséggel került ki győztesen, így további négy évig ő lehet az EA első embere. Nagy újdonság, hogy az Európai Atlétikai Szövetség 53 éves történetében most először a három alelnöki tiszt közül kettőt nő, a brit Cherry Alexander és a svéd Karin Grute Movin töltheti be, ami annak a törekvésnek az eredménye, hogy az EA vezető testületeiben érvényesüljön a nemek közötti egyenlőség, amelynek gondolata a szervezet alapszabályának egyik alapvető követelménye – hangsúlyozta Gyulai Márton.

A harmadik alelnök a francia Jean Gracia lett, aki eddig is alelnök volt. Gyulainak vele és a finn Antti Pihlakoskival kellett megküzdenie az egyetlen helyért.

Ami pedig valójában örvendetes fejlemény: Gyulai Márton, aki édesapjához, a 2006-ban eltávozott Gyulai Istvánhoz, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség egykori főtitkárához és tanácstagjához hasonlóan a sportdiplomáciai pályán szeretne bizonyítani, 2027-ig az EA tizenhárom tagú Tanácsának tagja maradt, amelynek további tagjai a szerb Slobodan Brankovic, a gibraltári Frank Carreras, a spanyol Raul Chapado, a norvég Anne Farseth, a belga Tia Hellebaut, a szlovák Anna Kirnova, a német Jürgen Kessing, az olasz Stefano Mei, a georgiai Gvantsa Mikeladze, a finn Antti Philakovski, az észt Erich Teigamägi, és az észak-macedón Aleksandra Vojneska-Zikova.

Ugyancsak a Tanács tagjaként tevékenykedhet az EA sportolói bizottságának elnöke, a svájci Lea Sprunger, míg az EA ügyvezető igazgatója, a svájci Christian Milz, valamint a brit Sebastian Coe, a WA elnöke hivatalból a Tanács tagja.

Borítókép: Gyulai Márton a Museum Of World Athletics budapesti kiállításának megnyitóján (Forrás: Facebook/Marton Gyulai)