Hosszú Katinka: Az úszás igen, de úszónak lenni nem elvárás

Hosszú Katinka márciusban jelentette be, hogy első gyermekét hordja a szíve alatt. A háromszoros olimpiai bajnok úszó akkoriban csak sejtelmesen nyilatkozott pályafutása folytatásáról, és talán kevesen hitték, hogy a május 3-án 34. születésnapját ünneplő klasszis a baba megszületése után újra versenyezni fog.

Hosszú azonban most, egy hónap elteltével az M4 Sportnak adott exkluzív interjújában felfedte a jövőre vonatkozó terveit. Mint mondta, egyelőre nem tekinti lezártnak életének ezt a fejezetét, vagyis az úszókarriert, jelenleg viszont az új szerepére készül.

– Régebben is elképzeltem magam anyaként. Akkor élünk teljes életet, ha sok mindent átadunk, és egy gyereknek átadni a tapasztalataim, mindent, amit megtanultam, őt felnevelni talán a legszebb dolog a világon. Ami most következik, nekem kihívás lesz – fogalmazott Hosszú Katinka a sportcsatornán vasárnap levetített interjú során. – A sportolói státuszom most is aktív. Még nem tudom elképzelni, hogy milyen lesz, ha a baba megszületik, hogyan fogok mellette sportolni, mennyi idő, energia jut majd az úszásra mellette.

A sikerhalmozó sportoló születendő gyermekével kapcsolatban elárulta, bár úszni mindenképp szeretné megtanítani őt, a pályaválasztásába nem szól bele.

– A pályafutásom befejezése után sem szeretnék elszakadni az úszástól. Jó lenne továbbadni, amit megtanultam. Kérdéses, hogy a saját gyermekemnek átadom-e. Úszni majd megtanul, de nem fogom ráerőltetni, hogy úszó legyen belőle. Az viszont fontos, hogy sportoljon, mert a rohanó világban a sport az, amiből rengeteget tudunk tanulni. A sport megmaradt a régi, itt sokat kell dolgozni a célokért, tervezésre, kitartásra tanítja a gyerekeket – emelte ki.

Küzdelmes évek Iron Lady-ként

Sikerekkel tűzdelt pályafutása során Hosszú elmondása szerint már mindent elért, amit szeretett volna. Egy kivétellel, hogy 97-ről százra bővítse a világversenyeken elért érmei számát.

– Az elmúlt években a nagyapám azt mondta nekem, hogy bármit csinálok, az már csak bónusz lesz. Beszéltem a száz éremről, készültem rá, hogy megszerezzem őket. De van már kilencvenhét, ami a legtöbb a világon, így most nem olyan nehéz nem ott lenni az országos bajnokságon, és a világbajnokságra készülni – magyarázta, majd a mögötte álló évek nehézségeiről is szót ejtett:

– Nagyszerű készség, hogy ennyi időn keresztül ilyen színvonalon, Iron Lady üzemmódban teljesítettem. Ugyanakkor küzdelmes is volt hosszú éveken keresztül Iron Lady-nek lenni. Nem volt időm barátkozni, pedig erre minden embernek szüksége van. De a feszített tempóba ez nem fért bele.

Hosszú Katinka januárban szomorú hírt osztott meg a követőivel, miszerint elveszítette nagyapját, egyben nevelőedzőjét, Bakos Lászlót. Az úszó a róla készült filmben valamilyen formában viszontláthatja őt, hiszen a híres unoka mellett a nagypapa is fontos szerepet játszik benne.

– Anyukámmal arról beszélgettünk, hogy örülünk a film elkészültének, és annak is, hogy papa ekkora szerepet kapott benne. Sok felvétel megmaradt róla, nekem pedig mindig nagyon jó érzés őt látni a filmben.

A Katinka című film televíziós premierje a Duna TV-n lesz május 7-én 21 órakor.

Borítókép: Hosszú Katinka a római vizes Európa-bajnokságon 2022-ben (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)