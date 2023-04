Piros Zsombor tovább száguld az első száz felé

Az ATP-világranglistán karriercsúccsal 143. Piros a 145 ezer euró összdíjazású salakpályás challenger-versenyen hetedik kiemeltként lépett pályára Oeirasban, ahol a fináléban 6:3, 6:4-re verte az argentin Juan Manuel Cerundolót (123.).

Piros Zsombor remek formában versenyez Fotó: AFP



Piros egyhuzamban a tizedik mérkőzésén hagyta el győztesen a pályát, ugyanis múlt héten Splitben is ő bizonyult a legjobbnak.

A Davis-kupa-válogatott játékos pályafutása negyedik challenger-trófeáját gyűjtötte be. – Két tornagyőzelem egymás után, nem is tudom, mint mondjak – nyilatkozta a döntő után a 23 éves bajnok. – Ez az eddigi legnagyobb sikerem, szeretnék tovább fejlődni, és minél hamarabb bejutni a legjobb százba. Tudom, hogy korábban a nemrég még világelső Carlos Alcaraz is győzött itt, remélem, ez jó ómen nekem – folytatta Piros.