Alighanem kevesen tudnának válaszolni arra a kvízkérdésre, hogy mi a hasonlóság a junior Grand Slam-győztes Piros és a korábbi US Open-bajnok Dominic Thiem között. A megfejtést a 23 éves magyar teniszező sem tudta, de ezért nem szabad rá megorrolni: mindkét játékos a top 100-on kívül tartózkodik a férfiteniszezők világranglistáján.

Pirosra a Davis-kupában is lehet számítani Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

A bécsújhelyi születésű Thiem esetében ez csak átmeneti állapot, idő kérdése, hogy a jelenleg a 101. helyen jegyzett US Open-győztes mikor lesz újra az elitben. Piros is a top 100 felé igyekszik, és a múlt hétvégén a felvidéki Gombos Norbert elleni 7:6, 7:6-os sikerrel megnyerte a spliti tornát, így a karriercsúcsot jelentő 134. helyre küzdötte fel magát a világranglistán. A legutóbbi magyar junior Grand Slam-bajnok egy pillanatra elmerengett a sikere után.

– Nem szoktam túlértékelni a sikereimet, legfeljebb egy napot vagyok hajlandó foglalkozni egy-egy győzelemmel. Mindenesetre érdekes adalék a spliti tornagyőzelmemhez, hogy tavaly éppen itt, a döntő előtt sérültem meg, és igen megszenvedtem a két-három hónapig elhúzódó kezdődő porckorongsérvvel. Kőkemény munkával, kitartó gyógytornával sikerült kikecmeregnem ebből a helyzetből. Egy év elteltével ismét Split volt fontos helyszíne a karrieremnek – mondta lapunknak a München érintésével a portugáliai Oeirasba, az újabb ATP-challenger-versenyre utazó játékos.

Piros Zsombor mélyről kapaszkodott vissza Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

Piros érezte az áttörés előszelét, nem a véletlen műve, hogy éppen Splitben jött ki a lépés. – Gyatrán sikerült a kemény pályás szezonom vége, szerencsére a salakos borításra viszonylag gyorsan álltam át, a székesfehérvári, a zadari, majd a két olasz, a San Remó-i és a barlettai versenyen is eljutottam a negyeddöntőig. Reméltem, hogy egyszer csak átszakad a gát, és még tovább tudok jutni. Ha innen közelítjük meg a sikert, nem lepett meg a spliti tornagyőzelem – mesélte Piros.

Az eddigi csúcsok, Piros legjobb eredményei Piros Zsombor magyar junior teniszjátékos, felnőtt magyar bajnok, U18 korosztályos Európa-bajnok, csapatban U18 korosztályos Európa-bajnoki bronzérmes, egyéniben és párosban Grand Slam-tornagyőztes. 2017-ben januárban megnyerte az Australian Open junior fiú döntőjét, és júniusban a Roland Garros junior páros döntőjét. A 2018-as Australian Openen már a felnőttek között szabadkártyával indulhatott a selejtezőben, és a 2. körig jutott. Piros a felnőttek mezőnyében három ATP-Challenger tornát nyert meg. Tavaly októberben a kínai Kvangdzsuban, júliusban a finnországi Tamperében, az elmúlt hétvégén a horvátországi Splitben nyert versenyt.

A tavaly november óta már nem Noszály Sándor irányításával készülő játékos kitartóan ostromolja a top 100-at, ha rajta múlik, a szeptember végén kezdődő US Open előtt beverekszi magát a legjobbak közé.

– Jó lenne áttörni a falat, és összeszedni annyi ranglistapontot, amivel besurranhatok a legjobb 100 közé az ATP-ranglistán. Minél előbb, annál jobb, már csak azért is, mert ha esetleg nem jönne össze a US Open kezdetéig, nehezebb dolgom lesz, mert a jövő év első Grand Slam-versenyig meg kell védenem a ranglistapontjaimat október végén, és az nem sosem egyszerű feladat – avatta be a terveibe lapunkat a jelenlegi rangsorban a 75. helyen jegyzett Fucsovics Márton mögött a Davis-kupa-válogatott meghatározó játékosa.