A kis Lisztes kerüli a bulvárt, és kedveli Csercseszov emberi oldalát

Zsinórban harmadszorra nyert a Ferencváros a labdarúgó NB I-ben, az Újpest elleni derbi Amer Gojak két meseszép csavarása mellett a csereként beállt Lisztes Krisztián gólja miatt is emlékezetes maradt. A 17 éves csatár máris túlszárnyalta az édesapját; a technikás támadó az ötödik NB I-es meccsén négy gólnál és egy gólpassznál jár, míg idősebb Lisztes Krisztián az első ferencvárosi szezonjában 16 találkozón három gólig jutott az 1993/94-es idényben. A fiú megállapította: a pályán is fellelhetők rokon jegyek közte és az apja között. – A játékintelligenciánk és labdával való bánásmódunk, a technikai tudásunk megegyezik – mondta az Origónak a Fradi tehetsége.

Lisztes nagy lépésekkel halad előre. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A kis Lisztes mindent a karrierjére, a futballra tett fel, és ebbe most nem fér bele, hogy világgá kürtölje, párkapcsolatban él-e vagy sem. – A magánéletemről én sem szeretek annyira beszélni, de annyit elárulhatok, hogy most bizony a foci az első. Nem tehetem meg, hogy nem erre koncentrálok, jelenleg tényleg ez a legfontosabb dolog az életemben – folytatta a fiatal góllövő.

A látványosan berobbant játékos reméli, hamarosan a BL-ben is gólt szerezhet, de még nem időszerű erről beszélnie. Jóval hálásabb téma Sztanyiszlav Csercseszov, az orosz edző, aki megadta neki a lehetőséget az első csapatban. – Ami talán a legfontosabb, hogy igazságos edző. Nála tényleg az edzésmunka számít, ami mindenféleképpen nagyon jó dolog. Nyilván szigorú, tartja a rendet a csapatnál. Viszont a szigora mellett normális ember, aki nagyon szerethető. Illetve az is nagyon fontos, hogy sokat lehet tőle tanulni az edzéseken, így a fiatalok is jó kezekben vannak – nyilatkozta Lisztes Krisztián, aki szerencsés esetben akár már a hétvégén bajnok lehet a Ferencvárossal.

