A nyári Mikulás rajong a magyarokért és a hokit is kedveli + videó

Meglett, idős finnek napok óta hüledeznek: az északi sarkkörön fekvő Rovaniemiben május közepén soha nem látott meleg tört be. Lappföld fővárosában a hőmérő 22 fokot mutatott. Plusz 22 fokot. Döbbenetes. Sokan a globális felmelegedésről beszéltek, a finnek persze magasról tettek erre: rövidnadrágban és pólóban ülve élvezték a tényleg hihetetlen időjárást.

A város szélén lévő Santa Claus Village-ben alig volt ember. Jó, ez most nem a Mikulás fő szezonja, az télen van, de mindez akkor is meglepő volt. Miként meglepő volt az is, hogy a trónján ülő Mikulás mennyire jól informált volt a magyar jégkorong-válogatott helyzetét illetően. Egy nappal korábban játszottunk a finnekkel és kaptunk ki 7-1-re, az öreg szakállas mindezt jól tudta, még azt is elmondta, hogy a világon nekünk van a második legjobb szurkolótáborunk. Hogy ki az első? Szerinte – természetesen – a finneké, de mi mást mondott volna? Mondjuk a vb idején látva a finn szurkolók visszafogottságát, szalonviselkedését, ez érdekes vélemény, de hát minden Mikulásnak hazafelé húz a szíve.

A Mikulást őrző szigorú manók most sem engedték, hogy a látogatók képen, vagy filmen megörökítsék a „főnöküket”. Az Origó helyszínen dolgozó munkatársa videófilmet forgatott.

Borítókép: Joulupukki egy korábbi alkalommal (Fotó: Kovács Tamás/MTI)