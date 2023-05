Az életben maradásért küzdenek a magyar fiatalok

A vasárnapi regenerációt követően tegnap a magyar keret minden tagja teljes értékű edzésmunkát végzett, vagyis Írország ellen mind a 20 játékosra számíthat Belvon Attila.

– Az elmúlt két napban próbáltuk a lengyelek elleni mérkőzés pozitívumait erősíteni a játékosokban, mert a vereség ellenére voltak ilyenek is, az más kérdés, hogy öt gólt egyetlen mérkőzésen sem szabad kapni – fogalmazott az MLSZ hivatalos honlapján Belvon Attila szövetségi edző. – A játékosok is érezték, hogy több lehetett volna az előző mérkőzésben, és azzal is tisztában vannak, hogy az írek ellen nem követhetünk el olyan hibákat, mint szombaton. Támadásban szeretnénk megtartani azt a tudatos játékot, amellyel két mérkőzésen hat gólt szereztünk eddig a csoportban, ugyanakkor védekezésben stabilabbnak, fegyelmezettebbnek kell lennünk. Nagy hibát követnénk el, ha döntetlenre próbálnánk játszani kedden. Gólokat akarunk lőni, győzni akarunk, és ebben a csapatban minden megvan ahhoz, hogy el is érjük a célunkat az írek ellen.

Az írek elleni mérkőzés kedden 20.00 órakor kezdődik (tv: M4 Sport) a felcsúti Pancho Arénában. A már biztos csoportgyőztes lengyelek a pont nélkül álló, és biztosan búcsúzó walesiekkel játszanak ugyanekkor Budaörsön.