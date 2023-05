Magyarok mindenütt, hasonló céllal, mint a BL-döntős

Bár Varga a Román Kupát még nem nyerte meg, a Magyar Kupát a Ferencváros játékosaként háromszor is, ráadásul a 2015-ös és a 2017-es fináléban gólt is szerzett. A Sepsi másik magyar válogatott labdarúgója, Tamás Márk viszont pályafutása első kupadöntője előtt áll.

A sepsiszentgyörgyi és a kolozsvári csapat Román Kupa-döntőjét 19.30-tól élőben közvetíti az M4 Sport.

Marco Rossi legfrissebb válogatott keretéből Lang Ádám az, aki kupagyőzelemért játszik szerdán. A magyar védő csapata szintén címvédésre, összességében viszont már tizenhatodik kupagyőzelmére hajt. A tavalyi diadalból már Lang is kivette a részét, az Ethnikosz elleni tizenegyespárbajban értékesítette is a maga lövését. Idén az AEL Limasszol lesz az Omonia ellenfele, a bajnoki szereplés alapján itt is a magyar érdekeltségű csapat az esélyes.

Ugyanez elmondható a Horvát Kupa döntőjéről, amelyben Lovrencsics Gergő csapata, a Hajduk Split a Sibenikkel játszik. A magyar válogatottságot már lemondott Lovrencsics sérülése miatt több mint egy hónapja nem állhatott a Hajduk rendelkezésére.

A legrangosabb mai kupadöntőben nem lesz magyar érdekeltség. Az Olasz Kupa fináléjában (21.00, tv.: Sport 1) két olyan klub csap össze, amely hamarosan újabb döntőben is érdekelt lesz: a Fiorentina a Konferencialiga, az Internazionale a Bajnokok Ligája fináléjába jutott be.