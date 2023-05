Modric Puskás rekordjára tör a Real Madrid történetében

Az Osasuna ellen megnyert Király Kupa-döntő után jelentették be, hogy Luka Modric újabb egy évvel meghosszabbítja a szerződését a Real Madriddal. A kontraktust ugyan még nem írták alá, ám az aktus Modric és Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke szerint is csak formaság. A lényegben megállapodtak, a 37 éves horvát középpályás változatlan feltételekkel játszik tovább. Egyrészt tehát szó sincs arról, hogy már csupán levezetne, másrészt a szerződése anyagi kondíciói is érintetlenek maradnak. Modric a hosszabbítással Puskás Ferenc madridi rekordjának a közelébe kerülhet, s jelen állás szerint valószínűleg csak rajta múlik, hogy megdönti-e Pancho csúcsát.

Luka Modric a Király Kupa serlegével Fotó: AFP/Jose Breton

Hogyan kerülhet Modric Puskás elé?

Számoljunk csak! Puskás Ferenc 1966. május 8-án játszott utoljára a Real Madrid színeiben. Méghozzá a Spanyol Kupa negyeddöntőjében, a Betis elleni idegenbeli mérkőzésen. (A Spanyol Kupa akkor még nem a Király Kupa, hanem Francisco Franco után a Fővezér, avagy Generalisszimusz Kupa nevet viselte...) A találkozó nem alakult jól, a Real 3-2-re kikapott, Puskás nem szerzett gólt. Érdekesség, hogy Puskás sem az egy héttel későbbi visszavágón (a 2-2-es a madridi döntetlennel a Betis jutott tovább), sem május 11-én, a Partizan Belgrád ellen Brüsszelben 2-1-re megnyert BEK-döntőben már nem lépett pályára. Puskás közismerten 1927. április elsején született, tehát 39 évesen és 37 naposan játszott utoljára tétmeccsen a Real Madridban.

Luka Modric 1989. szeptember 9-én született. Egy év múlva, 2024. júniusában, amikor lejár az újabb egyéves szerződés, már javában a 39. évében jár majd. A rekorddöntéshez az kellene, hogy 2024. október 17-én lépjen pályára a Realban. A legeredményesebb európai futballklub persze nem vándorcirkusz, nehezen elképzelhető, hogy Modriccsal egy év múlva csak azért húzzanak rá még néhány hónapot, hogy lekörözze Puskást, mindenesetre nagyon közel jár majd a rekorddöntéshez.