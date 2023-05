„A Manchester City nemcsak legyőzi a Real Madridot, meg is semmisíti”

A Bajnokok Ligája végjátékában a fogadóirodák szerint nem kérdés, hogy a trófeát a Real Madrid–Manchester City párharc győztese hódítja el, de a címvédő spanyolok és az angolok összecsapásában is az utóbbiak az egyértelmű favoritok. A bet365-nél így néznek ki az oddsok: Manchester City 4/6, Real Madrid 10/3, Inter 7/1, Milan 8/1. A leendő BL-győztesre tippelt százalékos esélyek pedig a következők: Manchester City 60 százalék, Real Madrid 23, Inter 13, Milan 11.

Ilkay Gündogan és Erling Haaland a Manchester City tegnapi edzésén MTI/EPA/Tim Keeton

A Real Madrid és a Manchester City tavaly is az elődöntőben csapott össze, és majdnem napra pontosan egy éve, május 4-én a madridi visszavágó döbbenetes végjátékot hozott. Azután, hogy az angolok otthon 4-3-ra nyertek – Kevin De Bruyne és Gabriel Jesus góljaival a 11. percben már 2-0 volt az állás – a Bernabéuban a 89. percben is 1-0-ra vezettek, mégis kiestek. A csereként beállt Rodrygo a 90. percben Karim Benzema középre tett labdáját belőtte, egy perc múlva pedig Carvajal beadását terelte a léc alá – 2-1, jöhetett a hosszabbítás. A 95. percben Benzema kiharcolt és belőtt egy tizenegyest (3-1), a Real így jutott be a párizsi döntőbe, ahol 1-0-ra legyűrte a Liverpoolt is.

Parádés mérleg a Manchester City mögött

Szóval, nem sokon múlott, hogy a királyi gárda nem vérzett el az elődöntőben, és az akkori helyzethez képest óriási különbség, hogy a manchesterieknél akkor még nem volt ott Erling Haaland. A 22 éves norvég csatár elképesztő formában van, egy hete, amikor a City 3-0-ra legyőzte a West Ham Unitedet, megszerezte a 35. találatát a bajnokságban, és ezzel megdöntötte a Premier League-ben az egy idényben szerzett gólok rekordját. Pep Guardiola listavezető alakulata szombaton a Leeds Unitedet 2-1-re verte, Haaland kivételesen most nem volt eredményes, Ilkay Gündogan duplázott. A Man. City mögött parádés mérleg van, legutóbb február 5-én kapott ki, 1-0-ra a Tottenhamtől, azóta húsz meccsen 17 győzelmet és 3 döntetlent jegyez. S azon se lepődjünk meg, hogy a BL-ben is Haaland vezeti a góllövőlistát, már 12-szer talált be. A második legeredményesebb manchesteri, Rijad Mahrez csak háromszor.

A Real Madridnál jobb a BL-gólok eloszlása: Vinícius Júnior 6, Rodrygo 5, Benzema 4, Marco Asensio 3. A La Ligában a csapat csak a harmadik, a legutóbbi öt bajnoki meccséből kettőt is elveszített, szombaton azonban megnyerte a Király-kupát. Carlo Ancelotti együttese a sevillai döntőben Rodrygo két góljával 2-1-re verte az Osasunát, és huszadszor nyerte meg a kupát.