A világvégéről beszélt Guardiola a Real Madrid elleni csata előtt

Tavaly ugyancsak az elődöntőben csapott össze a Real Madrid és a Manchester City a BL-ben, akkor hosszabbításba torkollott a párharc, s végül a spanyolok kerültek ki belőle győztesen, majd az aranyérmet is megszerezték. Most is úgy tartják, hogy a Real–City elődöntő nyertese lesz a végső siker legnagyobb esélyese (a másik ágon milánói derbiket rendeznek a döntőbe jutásért).

Erling Haaland lehet Guardiola csodafegyvere a Real Madrid ellen. Fotó: Jon Super

– Magabiztosan érkeztünk ide, jó úton járunk – jelentette ki Pep Guardiola a madridi vendégjáték előtt a sajtótájékoztatón, amelyről az UEFA idézte a megszólalókat. – Nem akarunk bosszút állni semmiért, de meg akarjuk ragadni az újabb esélyt. Egy nap megnyerjük a BL-t, és most azért jöttünk ide, hogy egy lépést tegyünk ebbe az irányba. Tavaly ez nem sikerült a Real ellen.

Guardiola a bosszúvágyról

Guardiola 2016-ban lett a Manchester City edzője, azóta már négyszer megnyerte az angol bajnokságot (s épp az ötödik bajnoki aranya felé száguld), de a BL-ben rendre elcsúszott egy-egy banánhéjon. Az utóbbi időben egyre közelebb jár a csapattal a sikerhez, 2021-ben döntőbe jutott, de a Chelsea ellen vesztett, tavaly pedig a Real ellen az elődöntőben szoros párharcban maradt alul.

– Már hét évvel ezelőtt is meg akartuk nyerni a Bajnokok Ligáját – jelezte Guardiola. – Az előző idényben azt hittük, vége van a világnak, de most újra itt vagyunk. Az a fontos, hogy évről évre próbálunk jobbak lenni. Tavaly is felkészültek voltunk. Most ugyanazok az edzők, zömmel ugyanazok a játékosok néznek szembe egymással, de ezek teljesen más meccsek lesznek. Nagy különbség, hogy a visszavágót ezúttal otthon játsszuk majd.

Ancelotti nem csak Haalandra készül

Ami a játékoskereteket illeti, egy nagy változás biztosan van a tavalyi párharchoz képest, ami a különbséget is jelentheti. A tavaly nyáron igazolt Erling Haaland személyében a világ jelenlegi legeredményesebb csatára erősíti a Cityt (46 tétmeccsen 51 gól, 8 BL-mérkőzésen 12 találat az idényben). A Real Madrid edzője, Carlo Ancelotti ugyanakkor nem csak a norvég zseni megállítására készül.

– Pozitív eredményt szeretnénk elérni, nem akarunk szenvedni, jól akarunk játszani – ecsetelte az olasz maestro. – A cél az, hogy elkerüljük a problémákat, mert ez egy nagyon fárasztó meccs lesz. A Manchester City megállíthatatlannak tűnik, de meglesznek a saját lehetőségeink, versenyben leszünk. Nem gondolkozunk azon, hogy egy játékost kellene megállítanunk, egy csapattal állunk szemben.

Mennyire fáradt a Real Madrid?

A Real Madrid a spanyol bajnokságban bukdácsol az utóbbi időben, nemrég a Real Sociedad és a Girona ellen is kikapott. Ennek ellenére a csapat német középpályása, Toni Kroos nem tart a City elleni ütközettől.

– Hogy fáradtak vagyunk-e? Nem, és nem is keresünk kifogásokat – jelentette ki Kroos. – Egy BL-elődöntő előtt nem érezheted magad fáradtnak. Nagyon erős Cityre számítunk, a védelemnek jól kell zárnia, és gólokat kell szereznünk. Hozzászoktunk az ilyen meccsekhez.

Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzés:

Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 21.00 (tv: M4 Sport)

Borítókép: Pep Guardiola végre révbe ér a Bajnokok Ligájában a Manchester Cityvel? (Fotó: MTI/EPA/EFE/Borja Sánchez Trillo)