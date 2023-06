A Fradi legendája, Kökény Beatrix nem tesz terhet az utódaira + videó

Büszkeség és szerencse

Kökény Beatrix és az olimpiai ezüstérmes párbajtőrvívó, Imre Géza fia, Imre Bence a Ferencváros fiatal kézilabdázója áprilisban kilenc góllal mutatkozott be a válogatottban a Litvánia elleni Eb-selejtező mérkőzésen. A 23 éves jobbszélsőre nagyon büszke az édesanyja, ugyanakkor a helyén kezeli a sikert. – Természetesen nagyon büszkék vagyunk Bencére, de tudjuk, hogy két, tét nélküli mérkőzésre készülő kísérleti keretbe kapott meghívót, és nagy boldogságunkra tudott élni a lehetőséggel. Akkor jelenthetjük ki, hogy tartósan lehorgonyzott a válogatottban, ha már ötven-hatvan meccset játszott a nemzeti csapatban. Ehhez kell egy jó adag szerencse is, hála Istennek, nekem ez megadatott a pályafutásom során. Tizenhét évesen bekerültem a Laurencz László vezette Építők tizenkét fős meccskeretébe, és sikerült megragadnom az esélyt. Húszévesen kezdő irányító lehettem abban a válogatottban, amelyik a B vb-n szerepelt, majd sajnálatos módon kiesett a C osztályba. Szerencsére elkerültek a komolyabb sérülések, és később sok szép sikerben volt részem, 2000-ben a magyar győzelemmel zárult Európa-bajnokságon játszottam utoljára a válogatottban.