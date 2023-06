A Győr kulcsembere szerint a történelem megismételte önmagát

A Győr 37-35-re kikapott a címvédő norvég Viperstől a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében. Az ötszörös győztes ETO szélsője, Faluvégi Dorottya szerint nagyon hasonlított a két csapat tavalyi mérkőzése, a döntő az idei elődöntőhöz. – Tavaly is azt éreztük, hogy folyamatosan rohanunk az eredmény után, és idén, mivel a Vipers remekül kezdett, ugyanez volt a forgatókönyv – mondta a meccs után a junior világbajnok szélső. Faluvégi hozzátette, a szünetben ötgólos hátrányban is végig hitt a csapata a fordításban, de ez mégsem jött össze. Túl jó volt az ellenfél és túlságosan sok helyzet maradt ki, nem beszélve a rengeteg kétperces kiállításról. Az emberhátrányokkal kapcsolatban Faluvégi megjegyezte, hogy nem a játékvezetőt hibáztatja az eredményért. A nyáron távozó szélső bizakodva várja a vasárnapi bronzmeccset. – A harmadik hely, a bronzérem is motivál minket, ezek után tényleg szeretnék szépen búcsúzni a klubtól – mondta a szélső.

Nze Minko sokszor tehetetlen volt Fotó: Mirkó István

A hat lövésből három gólig jutó francia átlövő Estelle Nze Minko szerint a történelem megismételte önmagát, a Vipers gyors játékára nem volt ellenszere az ETO-nak, és Katrine Lunde is hozzátette a magáét a meccshez. – Rendkívül csalódott vagyok, úgy érzem magam, mint tavaly, amikor a döntőben kaptunk ki a Viperstől. Hirtelen nehéz lenne arra válaszolni, hogy miért nem sikerült az, amire egész évben vártunk. Mindenesetre tavaly a hét a hat elleni játékkal és más taktikai lépésekkel is meglepetést okozott a Vipers, idén elsősorban a gyorsaság és a kapus, Katrine Lunde döntött az ellenfél javára – mondta a francia átlövő.

Borítókép: Estelle Nze Minko (Fotó: Mirkó István)