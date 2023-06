Dzsudzsák Balázs meglepő bejelentést tett + videó

Dzsudzsák Balázs a TV2 Tények Plusz műsorában rántotta le a leplet a nagy bejelentéséről. Kiderült, hogy nem a szűken vett sportszakmai témában áll a nyilvánosság elé, az esetleges klubváltása, netán a nyáron lejáró szerződésének a meghosszabbítása sem szerepelt a napirenden. A labdarúgó NB I harmadik helyén végzett DVSC csapatkapitánya más témában kért figyelmet.

Dzsudzsák szót kért Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

A TV2 stábja korábban, a DVSC edzésén is meglátogathatta a labdarúgót, aki, mint kiderült, egy magyar innováció segítségével, funkcionális kollagénnel gyógyul a csuklótörése után. Dzsudzsák májusban, a Ferencváros elleni mérkőzésen gólöröm közben törte el a csuklóját. A játékost meg kellett műteni, azonban a különleges étrend-kiegészítőnek hála gyorsan halad a felépülése, az operációt követően egy héttel már pályára is tudott lépni. Elmondása szerint január óta használja a szert, ami mellett nem kampányolni akar, csak a tapasztalatairól számolt be. A játékos azt is elárulta, ő lesz az étrend-kiegészítő reklámarca, és abban bízik, hogy ezzel segíthet másoknak.

A bejelentés: