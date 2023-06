Kékszalag: az újjávarázsolt Fifty-Fifty megdöntheti saját rekordját

Ha nyár, Balaton és vitorlázás, akkor mindenekelőtt Kékszalag. Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő vitorlásversenyét idén július 6-án rendezik, helyesebben a mezőny aznap reggel rajtol Balatonfüredtől. Haranghy Csaba, a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) elnöke a csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, a Kékszalag mára egyhetes fesztivállá nőtte ki magát, így nyitott mindenki számára. A rendezvény egyfelől megtartotta kvázi tömegsport jellegét, ha nem is bárki, de megfelelő hajóval amatőr egységek is benevezhetnek, másfelől viszont, miként Haranghy Csaba hangsúlyozta, a verseny szabályrendszere a fejlesztéseket támogatja, ezért a Formula–1-re is hasonlít.

Kémlel a Fifty-Fifty legénysége a tavalyi Kékszalagon (Fotó: Gémesi Jóka)

A résztvevők kényelmét szolgálja, hogy hosszú évek munkája eredményeként elkészült a Kékszalag Port, amely nem csupán a Kékszalag versenyzőunek kényelmét szolgálja, a létesítmény egyben a szövetség füredi központja lesz.

A verseny útvonala a megszokott mófon Balatonfüred – Kenese – Siófok – Keszthely – Balatonfüred. A légvonalban mintegy 160 kilométeres távon idén 48 óra a limitidő. A leggyorsabbak persze 7–8 óta alatt vitorlázzák körbe a Balatont. A versenyt az M4 Sport élőben közvetíti.

Emlékezetes, hogy a Fifty-Fifty tavaly 7 óra 13 perc és 21 másodperces új csúccsal győzött. Józsa Márton, a katamarán kormányosa arról beszélt, hogy 2021-ben nagy fejlesztésbe kezdtek, a súlycsökkentés érdekében nekiláttak a hajó alkotóelemeinek teljes cseréjéhez, ami már tavaly jelentős gyorsulást eredményezett. Idén új árbócokkal és az eredetinél 500 kilogrammal kisebb önsúllyal indulnak, ami gyenge szélben is javíthatja a teljesítményt.

Miért kék, a Kékszalag?

Valamikor a tengerek leggyorsabb vitorlása viselhette árbócán a kék szalagot. A vitorlás sport elterjedésével ez a szokás átterjedt a különböző tavak versenyeire is, a győztes a hajója árbóc­csúcsára köthette a leggyorsabbnak járó elismerést jelképező szalagot. A Balatonon először 1934­-ben megrendezett tókerülő viadal győztesét is ezzel a rangos, szimbolikus trófeával jutalmazta a Hungária Yacht Club, s a Balatont leggyorsabban körbevitorlázó hajó azóta viselheti a Kék Szalagot. A verseny neve az idők folyamán fogalommá vált: ma már egy­beírjuk, és Kékszalag néven a Magyar Vitorlás Szövetség évente rendezi meg.

1942-ig a versenyre kétévente került sor, ezután a háború miatt kimaradt néhány esztendő, a viadal 1947-ben indult újra. A verseny egyre népszerűbb lett, s 1955-ben a Nemere II. nevű 75-ös cirkáló 10 óra 40 perc alatt teljesítette a távot. Ezt a fantasztikus rekordot csak 57 évvel később, 2012-ben sikerült megdöntenie egy high­tech anyagokból készült katamaránnak. 2001 óta a versenyt már évente rendezik meg, s Európa legnagyobb tókerülő viadala lett, amelyen rendszeresen több mint hatszáz hajó indul el.

Légvonalban 160 km a versenytáv

A Kékszalag versenytávja légvonalban mintegy 160 kilométer. Persze a vitorlások nem egyenes vonalban teszik meg a távot: úgy navigálnak, hogy a lehető legrövidebb idő alatt célba érjenek. A rajt- és célvonalat a balaton­füredi kikötő előtt tűzik ki. Az első pályajel északkeleti irányban, Balatonkenese előtt található. Ezt elhagyva a hajók a déli part legnagyobb települése, Siófok felé haladnak. Innen a Tihanyi-szoroson át hajózva a Balaton délnyugati csücs­kében Keszthely a következő állomás, ahonnét már újra északkeletnek, azaz visszafelé hajóznak a Balaton hosszában, hogy elérjék a balatonfüredi célt.

Rekordok, hajók, kormányosok

Az első, 1934-es Kékszalag győztese a Rabonbán nevű 30-as cirkáló lett, amely 21 hajó között ért elsőnek célba. Kormányosa Ugron Gábor, a Magyar Vitorlás Yacht Szövetség elnökeként is támogatta a verseny létrejöttét. A versenyt kétszer nyerte el női kormányos: 1940-ben és 1942-ben Kultsár Istvánné Gordon Evelyn vezette győzelemre a Tramontana 8R yachtot. Emlékére ma minden Kékszalagon a legjobb női egység nyeri el a Gordon Evelyn vándordíjat. A „Trami” egyébként a mai napig a Kékszalag történetének legsikeresebb hajója: összesen hétszer diadalmaskodott. A gyönyörűen felújított vitorlás legutóbb 1989-ben győzött.

A leglassúbb győztest 1953-ban ünnepelték, ekkor olyan gyenge szél fújt, hogy a Nemere II. 75-ös cirkáló 40 óra alatt ért célba. Ugyanez a hajó futotta meg a legendás rekordot is: 1955-ben 10 óra 40 perc alatt kerülte körbe a Balatont. A Nemere II rekordját a Fifty-Fifty nevű, karbonból készült, hightech, kétárbocos katamarán döntötte meg 2012-ben. A részben megújult hajó 2022-ben tovább faragott a legjobb időből, a most érvényes rekord 7 óra 13 perc 21 másodperc.

Technikai fejlődés

A Kékszalag a Balaton legtradicionálisabb vitorlásversenye, amely több mint nyolcvanéves fennállása alatt folyamatosan megújult. Hagyomány például, hogy a versenyre mindig azon a júliusi hétvégén kerül sor, amely legközelebb van a holdtöltéhez. A rajt sokáig péntek reggel volt, az utóbbi időben azonban átkerült csütörtökre, de az időpont változatlan: reggel kilenc óra. Eleinte nem volt időkorlátozás, később azonban bevezették a negyvennyolc órás limitet. Aki tehát szombat reggel kilencig nem ér célba, az hiába küzdött.

Az évek során folyamatosan változott azoknak a hajóknak a köre is, amelyeknek engedélyezték az indulást.

1934-ben még bármilyen vitorlás hajó versenyezhetett. Később kizárták ebből a körből a jollékat (gyors, könnyű, uszonyos egytestű hajók), majd erre a sorsra jutottak a kisebb tőkesúlyos vitorlások (például a csillaghajók). Az elmúlt tizenöt év a többtestű hajók beengedéséről szólt, s nem kizárt, hogy a következő tíz évben a víz alatti szárnyakat használó hajók lesznek a viták középpontjában.

Borítókép: A tavalyi győztes, egyben rekorder Fifty-Fifty (Fotó: Gémesi Jóka)