Meglett a hatalmas bravúr, nyolc közé került a magyar válogatott

A továbbjutás biztos tudatában, de cseppet sem tét nélkül lépett pályára a magyar válogatott az Európa-bajnokság utolsó csoportmeccsén. A legrosszabb lehetőség a harmadik hely volt, de lehetett még második is, viszont egy legalább ötpontos győzelem a címvédő szerbek ellen csoportelsőséget jelentett volna, azaz kedden nem kellene játszani a nyolc közé jutásért. Szlovákia ellen egy parádés, Törökország ellen pocsék utolsó negyeddel sikerült nyerni, illetve kikapni, ám utóbbi esetében tetézte a bajokat, hogy Határ Bernadett műtött térde megfájdult, és a ponterős Cyesha Goree is sántikált a meccset követően. A szombati pihenő sem volt elég, hogy utóbbi rendbe jöjjön, így Határ vállalta a játékot, a honosított csupaszív Goree viszont csak civilben ülhetett a kispadon.

Fotó: fiba.com

A szerbek honosított játékosa, Yvonne Anderson ellenállhatatlanul kezdett, gyorsan dobott nyolc pontot, a magyar együttes Dubei Debóra és Kiss Virág pontjaival tartotta a lépést. Az első negyed derekára viszont a címvédő el tudott húzni hat egységgel is, mert kiválóan élt a laza védekezésből eredő lehetőségekkel. Ruff-Nagy Dóra triplájával sikerült felzárkózni, majd Horváth Bernadett hárompontosával 16-15-re a magyar válogatott vezetett. Végül sok kosárral, 23-23-mal zárult a játékrész.

A két apró játékos, Horváth és Ruff-Nagy kosaraival szaporította pontjait Székely Norbert csapata, Szerbia pedig Anderson révén volt eredményes, az ő semlegesítése megoldhatatlan feladatnak bizonyult. Fej-fej mellett haladt előre a két csapat, mindkét oldalon kimaradtak ziccerek, percekig csak hibás megoldásokat láthattunk mindkét együttestől. Három másodperccel a félidő vége előtt Jovanovics triplát dobott úgy, hogy faultolták, és ez a négy pont kellett ahhoz, hogy a nagyszünetben Szerbia 44-39-re vezessen.

Fotó: Fiba.com

A fordulást követően Szerbia öt percig nem talált a gyűrűbe, és bár a magyar válogatott is elkövetett néhány buta hibát, a 25. percben 49-44-re újra itt volt az előny elsősorban Kiss Virág dobásaival. A center ekkor tarthatatlan volt, támadásban és védekezésben is nagyszerű teljesítményt nyújtott. Később Horváth két újabb triplájával tizenháromra is nőtt a különbség, végül a harmadik negyedet 27-11-re nyerte a csapat – nagy kérdés volt, hogy most milyen negyedik negyedet produkál, olyat, mint a szlovákok, vagy mint a törökök ellen.