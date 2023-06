Néhány órán belül két rekord – Takács Boglárka magát is meglepte + videó

Takács Boglárka néhány órán belül, a női 100 méteres (11.23 mp) után a 200 méteres síkfutás magyar csúcsát is megjavította múlt csütörtökön a Nemzetközi Atlétikai Szövetség kontinentális sorozatának bronz kategóriájú budapesti versenyén. A 21 éves atléta a rövidebb távon a saját rekordját javította tovább, kétszázon Orosz Irén 1981-ben futott félkörös rekordját adta át a múltnak 22.77 másodperces győztes idejével. Utóbbi eredménnyel saját magát is meglepte.

– Nagyon szeretek nemzetközi mezőnyben versenyezni, és ezt most itthon tehettem meg. Nagyon vártam, a 100 méterhez úgy álltam oda, hogy szeretném megjavítani a május 27-én futott csúcsomat. Nem sikerült jól a rajtom, de higgadt tudtam maradni, és a felgyorsulásom jó volt. A végén sikerült nyernem, igaz, célfotóval, és még országos csúcs is lett, ezért nagy volt az öröm. Sok időm nem volt vele foglalkozni, mert jött a 200 méter, amitől mindig jobban tartok, mert százas sprinternek tartom magam, az a fő számom. Bíztam benne, hogy az országos csúcs közeli időt futhatok, ha szerencsém van, huszonhárom másodperc alá megyek, így a 22.77-tel abszolút megleptem magam – nyilatkozta a Metropolnak a joghallgató, akinek a sport mellett a tanulásra nem jutott elég ideje. – Az őszi félévben nem is sikerült maradéktalanul. Edzőm, Németh Roland magára vállalta, azt mondta, ő is elrontott néhány dolgot a felkészülésünkben, de én is túlvállaltam magam. Sok tantárgyat felvettem, és megpróbáltam letudni az őszi félévben, hogy a tavaszira ne maradjon. Sajnos a fedettpályánk ráment a vizsgákra. Most csak az atlétika van a fókuszban – szögezte le Takács.

