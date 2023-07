Egy görög félisten, aki Budapesten kiugrana a világból

Két példakép, több nagy cél

– Sok nagy atléta technikai tudása és hidegvérű versenyzése tetszett meg nekem, ilyen volt például a kubai Ivan Pedroso, az olimpiai bajnok és négyszeres világbajnoki aranyérmes távolugró a 871 centiméteres legjobb eredményével, ugyanúgy az orosz magasugró Marija Lasitskene a 206 centiméteres egyéni csúcsával, aki szintén olimpiai aranyérmet nyert és három világbajnokságon is győztes volt. Nem csak csodáltam őket, hanem tanultam is tőlük.

Csak egyetlen cél létezik számára a budapesti világbajnokság előtt, főleg azok után, hogy tavaly az utolsó sorozatban fordult a kocka, és csúszott le az elsőről a második helyre.

– Kompromisszumokat nem ismerő, megszállott atléta vagyok, ezért csak az első hely megszerzése lehet a célom a budapesti világbajnokságon. A mezőny várhatóan erősebb lesz a tavalyinál, eddigi tapasztalataim szerint az amerikai Marquis Dendy és az elképesztően sokoldalú svájci Simon Ehammer lehetnek a nagy riválisaim, feltéve, hogy utóbbi a távolugrást választja a világbajnokságon. Meglepetést pedig a jamaikaiak okozhatnak, közülük is elsősorban Pinnock. Egy viszont már most biztos a számomra: az aranyéremhez 850-nél nagyobb teljesítményre lesz szükség – szögezte le az SzPressnek nyilatkozó görög sportember, aki a jövőben 875-re szeretné javítani az egyéni csúcsát. – Hetedik éve Georgi Pomaski a mesterem, kiváló a kapcsolat közöttünk, ami kölcsönös bizalomra épül. Szerintem ő az edzői szakma egyik legjobbja. Ami a jövőt illeti, bízok abban, hogy nem a párizsi lesz az utolsó olimpiám, ahogy az egyéni rekordjaim megjavításában is. Egyelőre úgy érzem, hogy még messze vagyok képességeim felső határától – szögezte le a 25 éves görög félisten.

Borítókép: Miltiadesz Tentoglu a görögök büszkesége (Fotó: Greek Times)