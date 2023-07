Fiatal magyarok Veszprémben: türelem és kivándorlás

Lukács Pétert az irányító poszton is klasszis Remili, a szintén olimpiai bajnok francia Kentin Mahé és a nyáron érkező spanyol Agustin Casado is megelőzi a hierarchiában. A következő szezonban egy magyar, a 27 éves Ligetvári Patrik lesz a Telekom Veszprém keretében. Nagy László hozzátette, a klubja továbbra sem tett le a magyarosításról. – A fiatal magyarok beépítését továbbra is célnak tekintjük, különösen egy olyan klubban, ahol egykor a két Iváncsik testvér, Gergő és Tamás, Ilyés Ferenc, Fazekas Nándor, Gulyás Péter és jómagam játszottunk, ez nem is lehet másképp. A kapus poszt speciális, kevésbé korhoz kötött, mint a mezőnyjátékosok esetében, de örömmel mondhatom, hogy Mikler Krisztián és Palasics Kristóf a jövő embere. A mezőnyjátékosok közül a Bajnokok Ligája-résztvevő lengyel Plockban szerepel kölcsönben az irányító, Fazekas Gergő, aki jövő nyáron csatlakozik hozzánk. Idővel alapember lehet. Hozzáteszem, hogy az utánpótlásképzés színvonala meghatározza a mozgásterünket, Veszprémben nincs idő a kísérletezésre, de még egyszer hangsúlyozom, azon vagyunk, hogy idővel, akár két-három év múlva egyre több magyar játékosuk legyen – mondta a sportigazgató.

A türelem játékpercet terem. Persze az is kérdés, hogy meddig tart egy játékos türelme.