Nagy Lászlónak és a beosztottjának már papírja is van arról, hogy híres

A bécsi rendezvényen, a Marx Halléban tartott nagyszabású gálán Michael Wiederer, az EHF elnöke kiemelte, a kézilabda-társadalom tiszteleg azok előtt, akik nyomot hagytak a sportágban. – A legendák sporteredményei az ő nagyszerűségükről árulkodnak, és mi büszkék vagyunk arra, hogy elismerésben részesíthetjük a sportágunkat még szebbé varázsoló csodálatos egyéniségeket – mondta az elnök.

Nagy László Fotó: kolektiff/Jure Erzen

A férfiak közül az egyetlen hétszeres BEK/BL-győztes játékos, a Barcelonával hatszor, a Kiellel egyszer a csúcsra jutó Andrij Csepkin és több világsztár mellett a 2011-ben a világ legjobb kézilabdázójának választott Nagy László is bekerült az elit társaságba. A kétszeres olimpiai negyedik jobbátlövőn kívül a Győrrel öt BL-t nyert, 2021-ben visszavonult klasszis irányítót, a 2005-ben a világ legjobb játékosának választott, manapság az ETO elnökeként tevékenykedő Görbicz Anitát és az olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok kapust, Pálinger Katalint is beiktatták a hírességek csarnokába. A Veszprém edzője, Nagy László sportigazgató beosztottja, Momir Ilics is bekerült a társaságba.

A kék szőnyegre érkeznek a vendégek:

És itt is: FÉRFIAK

Kapusok: Thierry Omeyer, Tomas Svensson, Sterbik Árpád

Jobbszélsők: Víctor Tomás, Irfan Smajlagic, Lasse Svan, Vid Kavticnik

Jobbátlövők: Kirli Lazarov, Ólafur Stefánsson, Nagy László

Irányítók: Jackson Richardson, Ivano Balic, Enrique Masip, Talant Dujsebajev, Stefan Lövgren

Beállók: Magnus Wislander, Dragan Skrbics, Christian Schwarzer, Carlos Prieto, Bjarte Myrhol

Balátlövők: Daniel Narcisse, Sziarhej Rutenka, Momir Ilics, Filip Jícha

Balszélsők: Stefan Kretzschmar, Gudjon Valur Sigurdsson, Michael Guigou, Nikolaj Jacobsen, Xavier O’Callaghan

Védők: Andrej Csepkin, Ola Lindgren, Didier Dinart

NŐK

Kapusok: Valerie Nicolas, Jelena Grubisic, Cecilie Leganger, Pálinger Katalin

Jobbszélsők: Cristina Varzaru, Iris Moorhammer, Stephanie Cano, Linn-Kristin Riegelhuth-Koren

Jobbátlövők: Grit Jurack, Katarina Bulatovics, Mette Vestergaard

Irányítók: Görbicz Anita, Camilla Andersen, Nodjialem Myaro, Irina Poltorackaja, Gro Hammerseng-Edin

Beállók: Heidi Löke, Ljudmilla Bodnyeva, Begona Fernández

Balátlövők: Bojana Popovics, Narcisa Lecusanu, Ausra Fridrikas

Balszélsők: Maja Szavics, Petra Cumplová Keková, Chrostina Roslying-Christiansen

Védők: Anja Althaus, Eduarda Amorim, Linnea Torstensson

A 2022–23-as szezon legjobb játékosai között is találunk magyar érdekeltségű díjazottakat. A női BL-szezon legjobb jobbátlövőjének a Győr szlovén idegenlégiósát, Ana Grost választották az ítészek. A jobbszélsők között a Ferencvárossal a döntőig menetelő holland Angela Malestein kapta a legtöbb szavazatot.

Malestein (balra) a kék szőnyegen Fotó: EHF

A gálát élőben közvetítette az EHF YouTube-csatornája:

Borítókép: Nagy László (balról a negyedik) és Momir Ilics (balról a hatodik) is tag lett a hírességek csarnokában (Fotó: EHF)