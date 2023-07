Nagy László és Mikler Roland nyomában a vb-ezüstérmes fiatalok

A múlt hét végén junior férfi-kézilabdaválogatottunk negyvenhat év után ezüstérmet szerzett az U21-es világbajnokságon. Sótonyi László csapata a csoportkörben Argentínát, Norvégiát és Dániát, a középdöntőben Bahreint és Svédországot, a negyeddöntőben Horvátországot, az elődöntőben Izlandot győzte le, a fináléban közel kilencezer néző előtt 30-23-ra kapott ki a házigazda Németországtól a berlini Max-Schmeling-Halléban.

Ilic Zoran bekerült az All Star csapatba. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A felkészítés első számú felelőse, Sótonyi László szövetségi edző segített értelmezni a rég nem látott eredményt.

– Kiemelkedő sikernek tartom az ezüstérmet – kezdte a szakvezető. – Legutóbb negyvenhat éve történt ilyen a magyar férfikézilabdában. Hozzáteszem, az idei szép eredménynek voltak előzményei, a 2002–2003-as születésű korosztály tavaly az ötödik helyen végzett a korosztályos Európa-bajnokságon – mondta lapunknak a korábbi kiváló veszprémi játékos.

A juniorválogatott tagjainak jelentős része már megmerítkezett a felnőttmezőnyben. A vb All Star csapatába beválogatott jobbátlövő, Ilic Zoran szerepelt az idei felnőtt vb-n, a Telekom Veszprém tagjaként meghatározó szerepe volt a Szeged elleni bajnoki döntő második mérkőzésén. A kapus, Palasics Kristóf a megsérült Mikler Roland vésztartalékja volt a januári vb-n. A felnőtt Eb-részvétel tavaszi bebiztosítása után Chema Rodríguez szövetségi kapitány a két Krakovszki fivér, Bence és Zsolt, Imre Bence és Ónodi-Jánoskúti Máté játékára is számított az Eb-selejtező-sorozat hajrájában, a válogatottban már korábban bemutatkozott Fazekas Gergő mellett.

A csapat legnagyobb része az előző szezonban sokszor komoly krízishelyzetekben is hétről hétre pályára lépett a magyar NB I-ben. Ígéretes a jövőkép, legutóbb az 1981-ben és 1982-ben születettek robbantak be tömegével a válogatottba. Ennek a generációnak oszlopos tagja volt Nagy László, Laluska Balázs és Buday Dániel; ez a korosztály 1997-ben az ifjúsági Európa-bajnokságon bronzérmet, 1998-ban junior-Eb-n újra bronzérmet, 1999-ben az ifi Eb-n aranyérmet nyert. Az 1984–85-ös korosztályból Mikler Roland, Gulyás Péter, Schuch Timuzsin, Zubai Szabolcs és Császár Gábor robbant be a felnőttválogatottba, s lett később olimpiai résztvevő.